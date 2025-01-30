«كلمات» تصدر «التاسوع الكامل»

أصدرت «مجموعة كلمات»، واحداً من أهم الأعمال في الأدب الأفريقي الملحمة الشعرية «التاسوع الكامل... ملحمة جيكويو ومومبي»، للروائي الكيني نغوغي وا ثيونغو، الذي يعد من رواد الأدب الأفريقي، ومؤرخي تاريخ بلده وصراعه مع الاستعمار وتحولاته الاجتماعية بشكل روائي، والحائز على عدة جوائز رفيعة المستوى، منها جائزة لوتس للآداب (1973)، وجائزة ناشيونال أووردز الأمريكية (2012).

وتعدّ «التاسوع الكامل»، الواقعة في 196 صفحة من القطع المتوسط، ملحمة أسطوريّة تمثّل رحلة الشعوب الأفريقية ونضالات البشر مع الطبيعة والعيش، وترسم تطور دائرة الأسرة.