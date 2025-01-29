«بريك ذا بلوك» في «إكسبو دبي».. موسيقى ورقص 1 فبراير

بدأ العد التنازلي لمهرجان «بريك ذا بلوك» 2025 الذي ستشهده مدينة دبي، مع استعداد عشاق الحفلات الضخمة لأكبر احتفال بالموسيقى والرقص والثقافة، حيث سيضفي هذا الحدث المفعم بالحماس ألقاً وأجواء مبهرة في قلب ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي في 1 فبراير، وسيقدّم هذا المهرجان أكبر حفلة موسيقية غامرة بلحظات لا تفوت لفئات عمرية مختلفة.

يشارك في الحفل كوكبة من الموسيقيين العالميين منهم: الدي جي والمنتج «لي هاش» المقيم في دبي، حيث سيسافر الجمهور في رحلة موسيقية استثنائية عبر مزيج متناغم من الديب هاوس، والتكنو، والموسيقى الهادئة.

وسيرتقي مهرجان «بريك ذا بلوك» بالبرنامج الموسيقي مع النجم بونوبو، الذي سيصطحب الجمهور برحلة استثنائية مع مفهومه المتفرد لعالم موسيقى الإلكتريتك بعد سلسلة من الأغاني الناجحة مثل «كونغ» و«سيروس». ويختتم المهرجان فعالياته مع اثنين من أبرز الأسماء في «سوليكشن»، لتقديم تجربة غامرة تضاف إلى سجل المهرجان الحافل.

حيث ستطلّ «جاييل»، الفنانة الهولندية الموهوبة في إبداع إيقاعات «أر آند بي» مثل «نانسي جانغليست» على المسرح، وتنضم إليها «روزي جولد» التي ستضيف مع لمستها السحرية مزيجاً فريداً من الإيقاعات المستوحاة من جنوب أفريقيا مع لمسة مبتكرة تتجاوز الأنماط الموسيقية التقليدية، لتقدم لجمهورها تجربة موسيقية واعدة وجديدة.

وستتألق ساحة الوصل الشهيرة خلال الفعاليات وتزدان بعروض ضوئية مذهلة ورسوم متحركة غامرة مع ألوان زاهية وأشكال مبهرة تتناثر عبر أكبر قبة تفاعلية في العالم، كما ستتناغم كل نبضة موسيقية بسلاسة مع المشاهد البصرية، ليشكّل ذلك كله تجربة آسرة ومفعمة بالجمال. ومع المقاهي النابضة بالحياة، والمأكولات الشهية، والإيقاعات المتواصلة، سيكون هذا الحفل بلا شك حدثاً لا يُنسى.