إطلاق النسخة الثالثة من «دورة حفظ العمارة الطينية»

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالتعاون مع معهد غيتي للحفاظ على التراث عن إطلاق «الدورة التدريبية الدولية لحفظ العمارة الطينية» لعام 2025، وتستمر حتى 23 فبراير المقبل.

وبعد النجاح الذي حققته النسختان السابقتان في عامي 2018 و2022، الذي استقطب مشاركين من 19 دولة، بما في ذلك المغرب والسعودية والهند، وعلى نطاق أوسع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعود برنامج الدورة الذي يستمر لمدة شهر كامل في نسخته الثالثة التي ستقام بمدينة العين في الإمارات العربية المتحدة ومدينة نزوى بسلطنة عمان.

وحظيت دورة الحفاظ على العمارة الطينية بشعبية كبيرة، حيث تم استلام أكثر من 100 طلب للمشاركة في دورة هذا العام. وقد تم اختيار 20 مشاركاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ممن يتمتعون بخلفيات متنوعة في مجالات مثل علم الآثار والهندسة المعمارية وعلوم المواد والتخطيط العمراني والهندسة.

وتعد هذه الدورة بمثابة تأكيد قوي على التزام دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بتعزيز وحفظ وحماية العمارة الطينية، التي تمثل سمة مميزة للهوية المعمارية لإمارة أبوظبي، وهي أيضاً تقليد بناء مشترك عالمياً.