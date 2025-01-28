مكتبة محمد بن راشد تضيء على المسرح الغنائي الرحباني

تنظم مكتبة محمد بن راشد، أمسية حوارية موسيقية عن المسرح الغنائي الرحباني بعنوان «المسرح الغنائي.. مسرح الرحابنة نموذجاً»، يليها حفل غنائي لكورال «شرقيات»؛ وذلك مساء يوم 30 يناير الجاري.

وتنطلق الأمسية مع الجلسة الحوارية، بمشاركة ياسر القرقاوي رئيس مسرح دبي الوطني، والمؤلف والمنتج والملحن مروان الرحباني، لاستعراض تجربة الأخوين رحباني الرائدة في المزج بين الموسيقى اللبنانية والشعر والأداء المسرحي، إلى جانب مناقشة أهمية المسرح الغنائي ودوره الثقافي وسبل استمراره وتطويره لتلبية أذواق وتطلعات الأجيال الجديدة.

كما تناقش الجلسة مجموعة مختارة من الأعمال الشهيرة للأخوين رحباني مع فيروز، ومن بينها فيلم «بياع الخواتم»، ومسرحية «جسر القمر»، التي جمعت بين الدراما والموسيقى بأسلوب مبتكر يمزج بين الأصالة والتجديد، إضافة إلى تأثير هذه الأعمال في المشهد الثقافي العربي، وكيف شكلت هذه التجربة الفنية منعطفاً مهماً في تاريخ الفن العربي.

وتتضمن الأمسية أداءً حيّاً لكورال «شرقيات»، الذي يقدم نموذجاً فريداً للمسرح الغنائي مستوحى من أعمال الرحابنة، عبر مجموعة من الأغاني والمقطوعات الفنية الشهيرة للأخوين رحباني مع فيروز، ليمنح الجمهور تجربة فنية راقية تبرز عمق وجمال الفن الشرقي.