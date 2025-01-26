سعيد علي الشاوي يحقق المركز الثالث في بطولة فزاع لليولة

كسب سعيد علي الشاوي من إمارة عجمان المركز الثالث في النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ20 من برنامج الميدان، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك بعد فوزه على خليفة سيف الحمر من إمارة الفجيرة، في الحلقة قبل الأخيرة، مع الترقب يوم 7 فبراير المقبل لتحديد هوية البطل الذي سيتوج بكأس فزاع الذهبية.

تفوق الشاوي بعدما حقق 70 علامة، مقابل 40 علامة للحمر، بعد منافسة قوية استمرت حتى اللحظة الأخيرة لمعرفة هوية الفائز، وسط تبادل التقدم بينهما في النتيجة.

انطلاقة التحديات كانت مع اليولة، على إيقاع أغنية الميدان لهذا الموسم والتي تحمل عنوان «ضرغام» من كلمات عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وغناء الفنان ميحد حمد، وألحان فايز السعيد، وفيها قدم كلا المشاركين أفضل أداء ممكن في ظهورهما الأخير لهذا الموسم، ليبدعا في العرض الذي نال تفاعلاً من المدرجات التي تواصل الامتلاء بالجماهير العاشقة لهذه الرياضات التراثية، وفيها منح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة علامتها لمصلحة سعيد الشاوي، والتي كانت كفيلة بترجيح كفته للفوز في نهاية الحلقة.

وفي سؤال الموروث تمكن المشاركان من الإجابة بشكل دقيق ليتمكنا من حصد الـ10 علامات الخاصة بهذا التحدي.

أما في تحدي السباحة الذي زادت مسافته لتصبح 50 متراً، ويقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، فتفوق خليفة الحمر ليجدد حظوظه ويسجل في رصيده 15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم فيه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، تمكّن الشاوي من الحصول على علامته.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، فانطلق المتنافسان لمسافة 15 متراً في مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح السكتون، وفيه تفوق الحمر ليحصل على 15 علامة. وفي سباق الهجن الذي زادت مسافته ليصبح كيلومتراً وأُقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه، تمكن الشاوي من التفوق ليكسب 20 علامة.

ختام استثنائي

واعتبرت نتالي جوزيف أواديسيان، مديرة إدارة الإذاعات، مديرة الإعلام والاتصال المؤسسي رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن التحضيرات في قلعة الميدان في القرية التراثية بالمرموم بدأت منذ فترة، من أجل تقديم حلقة ختامية استثنائية تليق باسم وحجم البطولة، عبر مشاركة نخبة الفنانين، واستخدام أرفع كلمات الأغاني الإماراتية الأصيلة، والشعر التراثي المرتبط بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مجموعة من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها تباعاً في الحلقة الختامية التي نتطلع فيها لمنافسة قوية ومفتوحة بين المتأهلين لنهائي كأس فزاع الذهبية التي تلقى منا كل اهتمام باعتبارها البطولة التراثية الأقدم والأعرق على مستوى المنطقة، والنهائي المرتقب يوم الجمعة 7 فبراير هو ختام عمل وجهود موسم كامل ونريده أن يظهر بالشكل الذي يليق باسم بطولة فزاع لليولة.

وشارك الفنان صالح سعيد، ضيفاً للحلقة، وهو الذي يعد من الفنانين المتميزين في الأغاني التراثية، وقال: منذ الصغر تعلمت هذه الفنون وسرت فيها وهدفي دائماً تقديم ما هو متميّز ومبدع، كما شكر سعيد القائمين على برنامج الميدان وتمسكهم بالتراث وإبرازه بهذا الشكل المميز، متمنياً لهم التوفيق دائماً.