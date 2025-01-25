مركز دبي المالي العالمي يكشف عن فناني «جاز أفينيو»

كشف مركز دبي المالي العالمي عن قائمة الفنانين الحائزين جوائز والمشاركين في النسخة الثالثة من الفعالية الموسيقية المميزة «جاز أفينيو».

تأتي النسخة الثالثة من «جاز أفينيو» بعد النجاح الكبير الذي حققته النسختان السابقتان، حيث استقطبتا أعداداً كبيرة من الزوار إلى الوجهة الراقية، وبالتعاون مع أرقى المنافذ في مركز دبي المالي العالمي.

وفي عطلة نهاية الأسبوع الأولى (31 يناير - 1 فبراير)، ستقدم دايمي أروسينا، إحدى أبرز نجمات موسيقى الجاز الأفرو-كوبية، عرضاً فريداً يجمع بين صوتها العذب وأسلوبها المبتكر الذي يمزج بين الإيقاعات الأفرو كوبية وموسيقى الجاز والأنماط العصرية معاً.

وفي عطلة نهاية الأسبوع الثانية (7 ـ 8 فبراير)، ستتألق المغنية والملحنة البرازيلية الشهيرة فانيسا مورينو، إلى جانب مغنية الجاز الشهيرة إيما سميث. تشتهر مورينو بتقديم مزيج آسر يخلط بين الموسيقى البرازيلية الشعبية، وموسيقى الجاز، والتأثيرات المعاصرة، وهي واحدة من أبرز نجمات الموسيقى البرازيلية المعاصرة.

حيث يبرز أسلوبها الغنائي المبتكر وارتجالاتها الإيقاعية الفريدة. أما سميث، فقد استهلت مسيرتها المهنية في سن الرابعة عشرة، وانضمت إلى أوركسترا الجاز الوطنية للشباب، قبل أن تكمل دراستها في الأكاديمية الملكية للموسيقى. وقد تأهلت إلى نهائيات «مسابقة مهرجان مونترو لموسيقى الجاز» المرموقة، ما يعكس تميزها ونطاقها الفني الفريد.

وفي عطلة نهاية الأسبوع الثالثة (14 ـ 15 فبراير)، سيتألق مغني السول البريطاني الأسطوري وكاتب الأغاني والممثل عمر لي فوك (عضو وسام الإمبراطورية البريطانية)، الذي يعتبر أحد رواد موسيقى السول الحديثة؛ حيث يحتفي أحدث أعماله بإرثه الموسيقي الغني الذي يمزج بين السول والجاز والفانك، والذي يحظى بتقدير عالمي واسع.

أما عطلة نهاية الأسبوع الرابعة (21 ـ 22 فبراير)، فستشهد حضور المغنية المرشحة لجائزة غرامي، جازميا هورن، التي ستبهر الجمهور بقوة صوتها وأدائها المميز لموسيقى الجاز. وتُعد هورن من الأصوات الرائدة في موسيقى الجاز الحديثة، حيث نالت ألبوماتها العديد من الجوائز.