«طيران الإمارات للآداب» الـ17.. ثقافات العالم تلتقي في دبي

تتعدد ألوان الجرعات الثقافية والمعارف والقيم الجمالية والمهارات الحياتية التي تحفل بها برامج مهرجان طيران الإمارات للآداب في دورته الـ17 التي تقام في الفترة من 29 يناير الحالي إلى 3 فبراير المقبل.

وتحفل فعاليات المهرجان بالبرامج الثقافية والإبداعية والفكرية الملهمة التي تضيء على قيم ثقافية عالمية بانورامية فريدة تمثل مختلف الحضارات، وتكرس حوارها وتناغمها وألفتها، ومن بينها: «بعد النهار في ليل» التي تنظم في فندق إنتركونتيننتال، دبي فستيفال سيتي، إذ تمثل إضافة حيوية غنية إلى برنامج المهرجان الرئيس، حيث يتابع الجمهور مجموعة من الفعاليات المتنوعة، بما في ذلك باقات جلسات مشوّقة وموسيقى وفنون وعروض كوميدية مجانية، إضافة إلى ألعاب مثيرة وأطعمة لذيذة في تجارب عديدة تضمن استمرار المرح حتى بعد غروب الشمس.

كما تتاح فرصة الانضمام إلى الكاتبة والمؤرخة والكوميدية سبهادرا داس في جلسة ذكية حافلة بالمرح والمعارف، خلال جلسة فكرية غير تقليدية تحييها، تدور حول فكرة الحضارة الغربية وما يحيط بها. كما تكشف الإعلامية ومؤثرة وسائل التواصل الاجتماعي، هارشيتا جوبتا، عن طرائق استعادة القوة، وإعادة بناء الذات بالحب والتعاطف، خصوصاً في مواجهة الخيبات.

وهناك أيضاً، أحاديث ونقاشات ثرية في فعاليات الحدث، يحييها 3 من أبرز الكتّاب، وهم: أحمد الصادق وحصة عبدالله ورشا سمير، الذين سيكشفون عن رؤاهم الأدبية في مزج الخيال بالواقع، ويستعرضون قوة السرد في استحضار التاريخ والأساطير. كما سيقدم مؤلف «ديوان القهوة»، ماجد الأهدل، لمحة عن رحلة القهوة وهويتها ويستضيف تجربة لتذوق مختلف أنواع القهوة.

ويوفر المهرجان عروض الفقاعات خارج قافلة «القراءة» التابعة لمؤسسة الإمارات للآداب مع خلفية غروب الشمس الساحر على الواجهة المائية، من الساعة 6 مساءً حتى ساعات متأخرة من الليل، ويستمتع الجمهور مع مواهب موسيقية مثل آدم ميزي، فرقة «شرمانت دول تاشا باثاك» للفنون الهندية الشعبية، الهادي جبريل، فرقة «زرعوني والأصدقاء»، والمغنية «ري ري».

وتكشف كيلي كلانسي في جلسة «اللعب بالواقع» عن أهمية الألعاب ومدى قوتها في التأثير في كيفية تنقل ومكانة البشر في العالم، فيما تقدم شركة «سوبر هيتيد نيرونز» فرصة للاستمتاع بألعابهم العديدة، وذلك خلال فترة المهرجان.

ويمكن للجمهور «التحكم في تفاصيل القصة» في جلسة «جريمة كتبناها» مع إم جيه أرليدج، إذ يؤلف الكاتب والسيناريست الشهير رواية جريمة جديدة أمام الأعين ومباشرة على المسرح. كما تقدم إيما دايبري وجهة نظر عميقة حول مفهومي «الجسد» و«الجمال».

وفي جلسة «اختراع الخير والشر»، يلقي الكاتب هانو سوير نظرة ثاقبة على بعض أهم التغيرات الأخلاقية التي شكلت التاريخ البشري وكيف ابتكرت البشرية مفاهيم الخير والشر. وفي جلسة أخرى، يقدم دانابيل جوتيريز نصائح - غير احترافية لكن ممتعة - تتعلق بالحب والحياة المعاصرة. وفي فعالية خاصة، سيتناول ممدوح حمادة وأحمد الصادق كيفية مواجهة الواقع من خلال «الكوميديا السوداء».

وفي ختام عطلة نهاية الأسبوع، يتمتع الجمهور بعروض من فرقة شرطة دبي الموسيقية، ثم يقدم المغني جونيور براون وعازف الجيتار الشهير باولو مزيجاً فريداً من موسيقى «الروك» و«السول» و«الآر أند بي» على المسرح.