«القلب الشاعري» يكتب في دبي قصيدة تواصل الثقافات 5 فبراير المقبل

تحفل النسخة الرابعة عشرة من مهرجان «القلب الشاعري» في دبي، ببرامج وفعاليات استثنائية تجمع بين الموسيقى والشعر وتعزز بمضامينها قيم تواصل الثقافات، إذ يقام على مدار يومي 5 و6 فبراير المقبل، بمشاركة شعراء بارزين وموسيقيين مشاهير، من الإمارات العربية المتحدة ودول عالمية عدة.

ويشارك في المهرجان هذا العام أكثر من 90 شاعراً شهيراً و200 شاعر من الطلاب، إذ يلقون جميعاً قصائد بـ16 لغة، إضافة إلى مشاركة 27 موسيقياً.

تنظم فعاليات اليوم الأول من الحدث، الأربعاء 5 فبراير 2025، في نادي زعبيل للسيدات (زعبيل 1)، من الساعة 4:00 مساءً وحتى 8:30 مساءً. وأما يوم الخميس، 6 فبراير 2025، فتنطلق فعاليات الحدث في معهد الإمارات للدراسات المصرفية في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 12:30 مساءً.

ومن بين أهم شعراء اليوم الأول، الشاعرة العمانية الدكتورة سعيدة خاطر حسن، وإدريس ميرز ومارك فيديس من المملكة المتحدة، ومرجان سامي التي ستقرأ قصائدها بالفارسية، والشاعرة الأفغانية نفيسة خوشنسب غضنفر، التي ستلقي أشعارها باللغة البشتوية، والدكتور محمد بدران من مصر، والدكتور شهاب غانم ووائل الصايغ ونجاة الظاهري من الإمارات العربية المتحدة، كما ستلقى قصائد الشاعر الراحل الدكتور دايساكو إيكيدا، وكامليش بهات كمال وحسينة بيجوم من الهند، وغيرهم الكثير.

وفي اليوم الثاني، سيشارك طلاب ينتمون إلى أكثر من 40 مدرسة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، في إلقاء الشعر على المسرح جنباً إلى جنب مع شعراء بارزين، مثل: تهاني هاشير، إذ تدور موضوعات القصائد حول موضوعات مثل السلام والأمل والسعادة والصداقة. ويقدم الموسيقيون المشاركون مقطوعات موسيقية ومقدمات متنوعة، ويمزجون بسلاسة بين الموسيقى وجلسات الشعر ويخلقون لحظات من التأمل والإلهام.

ومنهم: كمال مسلم، عازف الجيتار والمنتج الشهير، سوشيتا ساتيش، حامل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأكبر عدد من اللغات التي غُنيت في حفل موسيقي. إضافة إلى: ك. بيني براساد، إستر إيدن، سورين هانسن وديف تشاكرابورتي. ومن أبرز أحداث المهرجان، أيضاً أداء، جوقة SGI Gulf الداخلية «نسيم»، وهي جوقة مكونة من متطوعين متفانين في SGI Gulf.

أهمية

وتتسم مضامين المهرجان في هذا العام بالتطور الكبير، والذي يعزز رؤى هذا الحدث الذي انطلق في عام 2012 بالتعاون بين «سي جي آي»:«SGI-Gulf» والشاعر الإماراتي د.شهاب غانم، الحائز جائزة طاغور للسلام، إذ يرسخ المهرجان قيم السلام والثقافة والوئام والصداقة بين الثقافات في المعمورة.

وقال سوريش بريمكومار، رئيس مجلس إدارة «سي جي آي»: «يمثل مهرجان القلب الشاعري رحلة إبداعية شعرية وموسيقية ترتقي وتتألق أكثر في كل عام منذ 14 سنة، وهو يهدف إلى نشر القيم الإنسانية مع الرؤية النبيلة للعيش في وئام مع محيطنا. ويلهمنا التعايش احترام قدسية كل حياة وتقديرها ورعايتها».