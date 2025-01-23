متحف الفن الحديث في مصر يحتفي بـ«خبيئة بيكار»

استهل متحف الفن الحديث بساحة دار الأوبرا المصرية، نشاطه بعد الانتهاء من تطويره وتحديث سيناريو العرض المتحفي، بمعرض فني مميز يحمل عنوان «خبيئة بيكار»، يوثق أبرز إبداعات الفنان المصري الراحل حسين بيكار، احتفاءً بمرور 112 عاماً على ميلاده.

شهد الافتتاح حضور نخبة من الشخصيات الثقافية والفنية، فيما تضمن المعرض مجموعة متنوعة من أعمال بيكار الفنية، التي جسدت مراحله الإبداعية المختلفة، وخاصة لوحاته التي شاركت في إنتاج الفيلم الوثائقي «العجيبة الثامنة»، الذي يوثق ملحمة إنقاذ معبدي أبو سمبل.

واستعرضت احتفالية، أقيمت بالمناسبة، الدور الملهم الذي أداه حسين بيكار في توثيق ملحمة إنقاذ معبدي أبو سمبل، إلى جانب تسليط الضوء على إبداعاته الخالدة التي أثرت الفن المصري الحديث.

وتمثل إعادة افتتاح متحف الفن الحديث بمعرض «خبيئة بيكار» تكريماً للمبدع المصري المعروف، وبفنان جعل من أعماله جسوراً تصل بين الماضي والمستقبل.

يذكر أن بيكار لم يكن مجرد فنان تشكيلي، بل كان شاعراً باللون، فيلسوفاً بالخطوط، ومهندساً للوجدان. لوحاته كانت شهادات صادقة على جمال الحياة اليومية، وخصوصاً في النوبة التي أحبها.