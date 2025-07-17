لوحة نادرة لغاندي" بيعت بــ200 الف دولار

بيعت لوحة نادرة تظهر المهاتما غاندي ضمن مزاد في لندن بأكثر من 200 ألف دولار، وهو مبلغ يشكّل ضعف سعرها التقديري، بحسب دار "بونهامز" للمزادات.

رسمت هذه اللوحة الفنانة البريطانية الأميركية كلير لايتون عام 1931، ويُعتقد أنها لوحة البروتريه الوحيدة لبطل استقلال الهند.وتُعد الوحيدة التي رسمت غاندي وهو حاضر أمام الفنانة شخصياً، ما يجعلها عملاً فنيًا فريدًا ونادرًا.

كان سعرها التقديري يتراوح بين 67 ألف دولار و95 ألفا، لكنها بيعت مقابل 204619 دولارا، على ما قالت دار المزادات.

تعكس اللوحة صورة غاندي في أوج نضاله من أجل العدالة الاجتماعية، وتحمل آثار ترميم واضحة تدل على التشويه العمدي الذي تعرضت له، ما يضفي عليها قيمة تاريخية ورمزية.

التقت كلير لايتون بغاندي عام 1931، عندما كان في لندن لإجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن الهند، وكانت لايتون تنتمي إلى الدوائر الفنية اليسارية في لندن، وتعرّفت إلى غاندي عن طريق الصحافي هنري نويل برايلسفورد

أغتيل غاندي بالرصاص عام 1984 على يد ناثورام غودسي، وهو متطرف اتهمه بخيانة الهندوس نتيجة موافقته على تقسيم الهند وإنشاء دولة باكستان ذات الأغلبية المسلمة.وبحسب عائلة لايتون، تعرّضت لوحة غاندي لهجوم بسكين من جانب "متطرف هندوسي" في أوائل سبعينات القرن الماضي.







