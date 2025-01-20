«فن القاهرة» ينطلق 8 فبراير بشعار «سلامٌ لكل البلاد»

أعلن معرض فن القاهرة عن قائمة المعارض الفنية المشاركة في نسخته السادسة، المقرر إقامتها في المتحف المصري الكبير خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير المقبل، مع عرض خاص لكبار الشخصيات في 7 فبراير.

ويعود المعرض هذا العام تحت شعار «سلامٌ لكل البلاد»، ويدعو المشاركين والحضور إلى فهم الفن كأداة قوية للتواصل والأمل في ظل الأوقات الصعبة.

وتقدّم النسخة السادسة من «فن القاهرة» تجربة ديناميكية لمحبّي الفن وجامعي الأعمال الفنية، إذ توفّر مزيجاً فريداً من التاريخ والفن المعاصر، وتعزّز تجربة هذا الحوار الزمني بفضل إقامة المعرض في موقع مميّز.

سيقام المعرض في المتحف المصري الكبير الذي أعيد افتتاحه مؤخراً، والذي يعدّ مكاناً لاحتضان أكبر وأثمن مجموعة من القطع الأثرية النادرة من مصر القديمة في العالم.

وأكد محمد يونس، المؤسس والمدير التنفيذي لـ«فن القاهرة»، أن المعرض يحفّز الحوار الثقافي من خلال كونه منصة لانطلاق النمو في القطاع الفني.

وأضاف: «يجمع المعرض بين أصوات متنوعة، ويعمل على إبراز المواهب الناشئة، ودعم المواهب المبدعة، بالإضافة لتعزيز دور الفن في تشكيل مجتمعنا.

ويعمل «فن القاهرة»، من خلال الربط بين المحلي المصري والعالمي، على تحويل الإبداع إلى قوة للتقدّم، محافظاً على تراث منطقتنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة لإلهام الأجيال الجديدة.

يعد معرض فن القاهرة هذا العام مساحة للتأمل الإبداعي والتواصل الإنساني، حيث يسعى لإيصال رسالة جماعية تدعو إلى الأمل والوحدة».