«فزاع لليولة» تحدد موعداً لخالد المنهالي مع زايد المري

ستتجه الأنظار نحو قلعة الميدان بالقرية التراثية في المرموم، لمعرفة هوية بطل النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 20 من برنامج الميدان، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك مع حجز خالد صالح المنهالي من إمارة أبوظبي بطاقة التأهل الثانية في الحلقة العاشرة، ليضرب موعداً في المشهد الختامي يوم 7 فبراير المقبل مع زايد أحمد المري من إمارة دبي في منافسة متكافئة الحظوظ من أجل الظفر بـ «كأس فزاع الذهبي».

جاء تفوق المنهالي بفارق مريح بعدما حقق 90 علامة في مواجهة نصف النهائي أمام سعيد علي الشاوي من إمارة عجمان، ليصعد اليويل المشارك من العاصمة إلى النهائي.

وبدايةً استعرض المشاركان مهاراتهما في تحدي اليولة، حيث امتزجت روعة العرض مع جمالية المهارات ودقتها في مختلف جوانب المشي وفرّ السلاح والتناغم مع الإيقاع، حيث تمكن المنهالي من الوصول إلى ارتفاع الليزر وقرع أجراس الميدان في 4 مرات، لينال إشادة خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، ليكسب 25 علامة كانت كفيلة في ترجيح كفته للتأهل.

وفي سؤال الموروث لم يتمكن أحد من المشاركين الإجابة بشكل صحيح.

أما في تحدي السباحة الذي زادت مسافته لتصبح 50 مترا، ويقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق المنهالي، ليضيف إلى رصيده 15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، تمكّن المنهالي أيضًا من الحصول على علامته.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، حيث انطلق المتنافسان لمسافة 15 متراً على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح السكتون التي زادت مسافتها إلى 15 مترا، وفيها تفوق المنهالي ليحصل على 15 علامة.

وفي سباق الهجن الذي زادت مسافته لتصبح كيلومتراً وأقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، عزز المنهالي تفوقه ليكسب 20 علامة.

مكتسبات كبيرة

واعتبرت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن البطولة بتنوع تحدياتها، أظهرت الطموح الكبير والرغبة لدى اليويلة من أجل التأهل إلى النهائي، والظفر بلقب بطولة فزاع لليولة، التي تعتبر مقصداً للشباب الإماراتي، وحلمهم في بطولة نسعى من خلالها لتسليحهم بمهارات الموروث الشعبي، والتراث الوطني الأصيل بشكل متكامل، وجعلها تجربة يخرج منها الجميع فائزاً بالمعرفة والمهارات التي يكتسبونها بغض النظر عن هوية البطل في النهاية.

وأضافت: نحرص في هذه البطولة العريقة على الخروج بمكتسبات تنعكس بالشكل الأمثل على أبناء دولة الإمارات، فالهدف الرئيسي من البطولة هو إعداد جيل متمسك بهويته الوطنية، التي تمثّل القيم الحقيقية لمجتمع الدولة.

و حلّ الفنان محمد المنهالي من العاصمة أبوظبي ضيفاً على الحلقة العاشرة من برنامج الميدان 20، وهو أحد الضيوف الدائمين لبرنامج الميدان.

وعن هذه المشاركة قال: تسعدني المشاركة في هذا البرنامج الوطني الأصيل، حيث يجتمع التـراث مع الأصالة.