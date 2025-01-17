الدورة الـ 46 من «القاهرة السينمائي» 12 نوفمبر

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي عن موعد دورته الـ 46 المقبلة، حيث ستقام من 12 إلى 21 نوفمبر المقبل في دار الأوبرا المصرية.

وصرح الفنان حسين فهمي: «مع الإعلان عن دورتنا المقبلة، ندرك حجم الجهد المطلوب لمواجهة تحدياتها وتحقيق النجاح الذي نسعى إليه، مع الاستفادة من الدروس التي تعلمناها في السابق، نحن على يقين بأن هذه الدورة ستضيف بصمة مميزة إلى تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أشعر بحماس كبير، خاصة أننا بدأنا التحضير لها منذ اليوم التالي لاختتام الدورة السابقة». وكانت دار الأوبرا المصرية بالقاهرة قد استضافت فعاليات المهرجان في دورته الـ 45 في نوفمبر من عام 2024، بمشاركة وتمثيل عربي ودولي واسع.