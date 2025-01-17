«لا تنظر للأسفل» يعرّف بمخاطر الإفراطفي استخدام الهواتف

يعرض فيلم «لا تنظر للأسفل» بإحدى دور السينما في الإمارات، حيث يناقش قضية تزايد الإفراط في استخدام الهواتف الذكية بين الأطفال والمراهقين في الدولة.

ويسلط الفيلم الضوء على الوقت الطويل الذي يقضيه الأطفال والمراهقون على أجهزتهم، الذي يصل إلى تسع ساعات وثماني عشرة دقيقة يومياً. وتحاكي التجربة السينمائية عملية التمرير التي يقوم بها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وتدعو المشاهدين للتأمل في هذا الإدمان.

ويركز الفيلم على المخاطر الكبيرة التي تترافق مع الاستخدام المفرط للهواتف الذكية، بما في ذلك مشكلات الصحة النفسية مثل العدوانية وفرط النشاط والاكتئاب وفقدان المشاعر والقلق الاجتماعي والوحدة. ويمثل فيلم «لا تنظر للأسفل» دعوة صريحة للأهالي والمربين والمجتمع لاتخاذ خطوات حاسمة بهذا الشأن.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن 80 % من الطلاب في الإمارات يستخدمون الإنترنت لمدة تزيد على سبع ساعات يومياً، و84 % منهم يستخدمون هواتفهم الذكية لفترة تتجاوز هذا المعدل. وتظهر الإحصائيات أن 28 % من الشباب يعانون من علامات الإدمان الرقمي.

وتؤكد بيانات داخلية صادرة عن شركات تقنية مثل «تيك توك» أن 95 % من المستخدمين دون سن 17 عاماً يستخدمون المنصة، حيث تؤدي خوارزمياتها إلى إبقاء الأطفال مستيقظين لوقت متأخر وتقليل تفاعلهم مع العالم الحقيقي.

وتعمل «فيكسبي»، وهي شركة إماراتية، على التوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للهواتف الذكية. وتعليقاً على الفيلم، قال دانييل هربرت، المدير العام لشركة «فيكسبي»: «تتمثل مهمتنا في مساعدة العائلات والمدارس على إنشاء بيئات تتيح للأطفال النمو بعيداً عن التأثير المستمر للأجهزة. ونسعى لتمكين الأهالي والمدرسين من خلال أدوات مثل أكياس «فيكسبي» للهواتف، المصممة لتشجيع العادات الصحية. ويمثل هذا الفيلم دعوة للتحرك، ونأمل أن يساهم في إحداث تغيير حقيقي في كيفية استخدام الشباب للتكنولوجيا».

كما كشف استطلاع جديد أجرته الدكتورة أليسون بوروز، وهي بروفيسورة وخبيرة في وقت استخدام الشاشات ومدربة للأهالي، أن 65 % من الأهالي يعتقدون أن أطفالهم يقضون وقتاً مفرطاً في استخدام الشاشات. وقالت الدكتورة أليسون: «يجب على الأهالي أن يكونوا مدركين تماماً للتأثيرات السلبية التي يمكن أن يسببها الاستخدام المفرط للشاشات على الصحة النفسية للأطفال وتطورهم الاجتماعي وأدائهم الأكاديمي».