575 عنواناً من «خزانة الكتب» في مهرجاني الظفرة وقصر الحصن

تواصل «خزانة الكتب»، إحدى مبادرات مركز أبوظبي للغة العربية، تعزيز حضورها الميداني الثقافي في شهر يناير، عبر مشاركتها للمرة الأولى في مهرجاني «الظفرة» و«قصر الحصن»، مقدمة فيهما أكثر من 575 عنواناً تشمل جميع تصنيفات الكتب من مشروع كلمة، وإصدارات، وسلسلة البصائر وغيرها.

وترسخ المشاركات الجديدة حضور المبادرة في الأوساط الاجتماعية والثقافية، كما تخدم أهدافها في تطوير التواصل المباشر مع الجمهور، وعرض إصدارات المركز في الأماكن والفعاليات الحيوية، بما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية، المنبثقة عن استراتيجية المركز، في تعزيز حضور اللغة العربية وترسيخ مكانتها، ونشر ثقافة القراءة، وتعريف محبي القراءة بأحدث الإصدارات وتحفيزهم على اقتنائها، من خلال توفير العناوين الجاذبة والمتنوعة التي تلائم مختلف شرائح القراء بأسعار رمزية.

إضافة نوعية

وتعد مشاركة خزانة الكتب في مهرجاني «الظفرة»، الذي تنظمه «هيئة أبوظبي للتراث» في الفترة من 11 إلى 30 يناير الجاري، و«قصر الحصن»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي من 25 يناير إلى 9 فبراير 2025، إضافة نوعية إلى سلسلة مشاركاتها التي تمكنت عبرها من الوصول إلى القراء في أماكن وفعاليات ثقافية وتجارية واجتماعية متنوعة، ما أسهم في تعزيز اقتناء الكتب على اختلاف موضوعاتها وعناوينها.

وتمكنت المبادرة عبر جولاتها الميدانية المنتظمة من التواصل المباشر مع الجمهور بما يخدم رؤية مركز أبوظبي للغة العربية في الارتقاء بالواقع الثقافي والمعرفي، وزيادة حجم المبيعات والإقبال، ليصبح الكتاب العربي مصدر جذب لرواد الفعاليات المتنوعة، ما يسهم في استعادة مكانته كأحد أهم روافد المعرفة للأجيال جميعها.