شعراء ينثرون ورود الذكريات في «الشارقة للشعر العربي»

واصل مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ21، فعالياته في يومه الرابع، بأمسية شعرية احتضنها قصر الشارقة، وشارك فيها نخبة من الشعراء العرب، وذلك بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والشاعر محمد البريكي مدير بيت الشعر، ولفيف من متذوقي الشعر والإعلاميين.

الأمسية التي قدمها مفرح الشقيقي، وشارك فيها 6 شعراء وهم: إيهاب البشبيشي (مصر)، والمنصف المزغني (تونس)، ومحمد الأمين النواري (المغرب)، وعمار حسن (السودان)، وبشائر محمد (السعودية)، وعلي الفاعوري (الأردن)؛ شهدت حضوراً لافتاً من عشاق الأدب والشعر، الذين استمتعوا بجمال الأسلوب الشعري والروح المبدعة التي قدمها الشعراء في الأمسية الاستثنائية.

وفي ختام الأمسية، سلّم عبدالله العويس ومحمد القصير بحضور محمد البريكي، الشعراء المشاركين شهادات تقديرية تكريماً لجهودهم الفكرية.