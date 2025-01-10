«فلهارمونية باريس» تحتفي بالنساء والأطفال الفقراء

تحتفل دار أوركسترا باريس الفلهارمونية التي تُعدّ من أكبر المسارح في العالم بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها من خلال برنامج يهدف إلى إبراز قادة الأوركسترا من النساء أو الفرق المؤلفة من أطفال منتمين إلى أحياء شعبية في مختلف أنحاء فرنسا.

وقال المدير العام للأوركسترا أوليفييه مانتي لوكالة فرانس برس إن الدار «التي تضم ما بين 2400 و3600 مقعد واستمدت اسمها من أبيها الروحي الملحن بيار بوليز، هي واحدة من أكثر القاعات التي يرتادها الفنانون في العالم».

وأُدرج مسرح أوركسترا باريس منذ 2019 في مبنى يستضيف أيضاً جهات ثقافية أخرى، ويقصده يومياً نحو 500 موسيقي.

وليست الدار ذات البرمجة التي تمتد برمجتها من الموسيقى الكلاسيكية إلى الراب، مجرّد قاعة للحفلات الموسيقية، إذ توفّر أيضاً غرفاً للتدريب واستوديوهات تسجيل ومعارض صوتية ومساحة تعليمية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات، وحتى إذاعة تجريبية.

ويتيح برنامج «ديمو»، الذي يشمل استعارة آلة موسيقية وتدريبات للأطفال من الأحياء الفقيرة، بالعزف في فرقة موسيقية، ويضم خمسين فرقة أوركسترا في مختلف أنحاء فرنسا، وأفاد منه 12 ألفاً منذ عام 2010. ويُتوقَع إضافة عنصر جديد لنسخة 2026 من مسابقة «لا مايسترا» لقائدات الأوركسترا والتي تهدف إلى تعزيز حضور النساء في هذا المجال.