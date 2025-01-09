«شارع الفنانين».. إبداعات عالمية تتألق في الفجيرة

تنطلق خلال الفترة من 13 إلى 19 يناير الجاري، النسخة الأولى من مبادرة «شارع الفنانين» على شاطئ المظلات بالفجيرة، بتنظيم من أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

ويجمع هذا الحدث الفني نخبة من الفنانين المحليين ومن مختلف أنحاء العالم يقدمون مجموعة من الأنشطة والفعاليات الإبداعية التي تستمر على مدار أسبوع كامل.

ويشهد الحدث إقامة العديد من الفعاليات والورش مثل ورش الرسم الحر على الشاطئ، وورش فنية يقدمها فنانون عالميون، علاوة على تنظيم رحلات سياحية لاستكشاف معالم الفجيرة الخلابة، وجلسات رسم حر للطبيعة ورسم الجرافيتي، ومسابقة فنية بعنوان «تواصل الشعوب»، لتعزيز التواصل الثقافي والإبداعي بين المشاركين.

وقال علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، إن شارع الفنانين يمثل خطوة مهمة لإبراز الإمارة كوجهة فنية عالمية، حيث يجمع فنانين من مختلف الدول لتبادل الخبرات والتفاعل الثقافي، مشيراً إلى أن هذا الحدث الفني يعكس حرص ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، لتطوير الحركة الفنية والثقافية في الإمارة، وتعزيز مكانة الفجيرة كوجهة للإبداع.