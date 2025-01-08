مهرجان فن رأس الخيمة ينطلق 31 الجاري

يعود مهرجان فن رأس الخيمة لعام 2025، والذي يعد الاحتفال الأول بالفنون والثقافة في المنطقة، ببطاقة إبداعية متجددة، ويعرض أعمالاً لأكثر من 100 فنان، إلى جانب برنامج غامر، يتميز بالعديد من المناقشات المحفزة للفكر وورش عمل تفاعلية وجولات فنية وتراثية وأفلام وتجارب ثقافية أصيلة.

ويُفتتح مهرجان فن رأس الخيمة في نسخته الثالثة عشرة، 31 يناير الجاري، في قرية الجزيرة الحمراء التراثية، وباعتبارها آخر قرية متبقية لصيد اللؤلؤ، يوفر هذا الموقع التراثي الخلفية المثالية للمهرجان، حيث يلتقي الإبداع بالتقاليد.

وتتبنى نسخة هذا العام، تحت إشراف ألفيو توماسيني الحائز جوائز، «الذاكرة» كموضوع للمهرجان، وتدعو الزوار لاستكشاف كيف يشكل الماضي الحاضر ويوجه المستقبل، وتشجع الزوار على التعمق في الذكريات الجماعية والشخصية، التي يمكن أن ترتبط بمكان أو شخص أو تجربة أو قصة، بداية من الأعمال التركيبية الكبيرة والقصص السينمائية إلى مغامرات الطهي المستوحاة من التراث، ويحتفل مهرجان هذا العام بقوة التذكر وإعادة الابتكار، ويستعرض الروابط بين الفنانين والجمهور والمجتمعات، ومن خلال احتضان هوية الإمارة باعتبارها «أرض الفرص»، وجوهرة مخفية للمغامرة والتاريخ والثقافة، يسلط هذا الحدث الضوء على رأس الخيمة كمركز عالمي للتعبير الفني.

وتعِد النسخة الثالثة عشرة من المهرجان بسلسلة من عطلات نهاية الأسبوع المحورية الخاصة، التي تتميز بورش عمل تفاعلية وعروض حية، ومحادثات شائقة.