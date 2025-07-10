وفاة المخرج المصري سامح عبد العزيز عن 49 عامًا





أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر، الدكتور أشرف زكي، وفاة المخرج سامح عبد العزيز، عن عمر يناهز 49 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكتب زكي عبر حسابه على "إنستغرام": "البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز، والجنازة عصرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

وبحسب تقارير صحفية محلية، فقد نُقل عبد العزيز إلى المستشفى بعد شعوره بآلام حادة في الظهر، ليتبين إصابته بعدوى فيروسية في الدم أدت إلى ارتفاع حاد في نسبة السكر، ما تسبب في دخوله غيبوبة قبل وفاته.

وكان أشرف زكي قد طمأن الجمهور وزملاء الراحل، قبل ساعات من الوفاة، بأن حالته مستقرة نسبيًا، إلا أن حالته الصحية تدهورت سريعًا.

يُذكر أن آخر أعمال عبد العزيز الفنية كانت فيلم "الدشاش" من بطولة محمد سعد، بالإضافة إلى مسلسل "شهادة معاملة أطفال" للنجم محمد هنيدي.