«مهرجان كوميدي ميكس تيب» في دبي 19 الجاري

تحتضن دبي للمرة الأولى «مهرجان كوميدي ميكس تيب»، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في 19 يناير الجاري، موفراً أجواء ترفيهية مفعمة بالضحك والطرافة.

يضم المهرجان مجموعة مميزة من أبرز الكوميديين وأكثرهم شهرة في جنوب آسيا، بمن فيهم أنوبهاف سينغ باسي وكيني سيباستيان وهارش غوجرال وساماي راينا، وغيرهم، حيث سيقدمون عروضاً كوميدية متنوعة، كفيلة بإضحاك الحضور من مختلف ثقافات العالم. ويعد أنوبهاف سينغ باسي من أبرز نجوم الكوميدية، وهو محامٍ سابق اختار الانتقال إلى عالم الكوميديا، وحصدت أعماله أكثر من 400 مليون مشاهدة على «يوتيوب».

أما كيني سيباستيان فهو كوميدي وموسيقي ومخرج أفلام مشهور بأعماله المميزة، كما يحظى هارش غوجرال بشهرة واسعة بفضل حسه الفكاهي، وتقديمه عروضاً في العديد من المهرجانات، بما فيها «مهرجان بوني للكوميديا» 2024. وسيعيش الجمهور خلال المهرجان ليلة استثنائية مليئة بالمتعة وحافلة بالعروض والتعليقات الساخرة والقصص المضحكة.