بيت الشعر بمراكش يبحث التقاطعات الجمالية بين الشعر والسينما

نظمت دار الشعر بمراكش، ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان واد نون السينمائي، وضمن برمجتها الشعرية للموسم الجديد واستراتيجيتها الخاصة بالانفتاح على باقي الجهات الست في جنوبنا المغربي، تظاهرة شعرية ونقدية في مدينة كلميم.

واحتضن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، منتدى حوارياً، خصص لمقاربة نسق الصورة بين تقاطعات الشعري والسينمائي، وبمشاركة النقاد: بوبكر الحيحي، ياسمين بوشفار، وفريد بياض. وقارب المتدخلون أنساق الصورة بين تقاطعات الشعري والسينمائي، انطلق مدخلها الأساسي من رؤية الناقد بوبكر الحيحي، الذي أشار إلى أن الشعر والسينما يتقاسمان، «جوهراً مشتركاً: وهو التقاط ما هو غير مرئي».

في ورقته حول «الشعر والسينما: أفقان متناظران للإبداع»، نوه الباحث فريد بياض بأن «مجرد التفكير في التوفيق بين السينما والشعر يخلق صعوبة في رسم الحدود بين كونيهما». وركزت الباحثة والناقدة السينمائية، ياسمين بوشفار، على تتكامل الشعر والسينما في تجربة فنية غنية تتجاوز حدود الأشكال التقليدية للفن.