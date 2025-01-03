35 ألف زائر لمعرض «فن أبوظبي» في نسخته الـ 42

اختتم معرض «فن أبوظبي»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، نسخته السادسة عشرة بحضور أكثر من 35 ألف زائر.

كان المعرض هذا العام الأكبر والأكثر تنوّعاً في تاريخ «فن أبوظبي» حتى الآن، بمشاركة 102 معرض من 31 دولة قاموا بعرض أكثر من 1500 عملٍ فنّي. كما ضمّت النسخة الحالية 42 معرضاً جديداً من قطر والكويت وكازاخستان وغيرها من الدول.

أبرزت فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض «فن أبوظبي»، ثلاثة قطاعات جديدة هي: «فنّ جريء، فنّ جديد» بتنسيق من «ميرنا عياد»، يسلّط الضوء على الفنانين المعاصرين من المنطقة؛ و«صالون مقتني الفنون» بتنسيق من «روكسان زاند»، الذي يجمع بين المعارض التي تقدّم القطع الأثرية والأغراض التاريخية والمخطوطات؛ إضافة إلى «طريق الحرير: الهويات المتبادلة» بتنسيق من «إلفيرا إيفر جالتشينوفا-ماليك»، الذي يجمع بين المعارض والفنانين من آسيا الوسطى والقوقاز.

شارك في المعرض عدد من الفنانين الإماراتيين المعروفين ومنهم: محمد كاظم وحسين شريف وحسن شريف وعزة القبيسي وعبد القادر الريّس. وقدّم «فن أبوظبي» أيضاً سبعة أعمال داخل المعرض وحوله، تضمّنت عبد الله كوناتي (معرض إيفي).

ورائد ياسين (معرض إيزابيل): «سيتي ميراج». وريان تابت (صفير-زملر غاليري): «(T Decoupages)» 114 ورقة مقطوعة من مخطوطات «جول بورغوان» من القرن التاسع عشر. وأنتوني أولوبونمي أكينبولا (كربون 12).

نيكي ديفيز-أوكونداي (كو): تحافظ فنانة النسيج على تقنيات «الباتيك والأدير» التقليدية. ديما سروجي (لاوري شبيبي). وستيفانو سيمونتاكي (سلوى زيدان): مستوحى من التشابك الكمّي، يقدّم عمل The Prism استكشافاً مُضيئاً للأبعاد اللانهائية.

يتضمّن برنامج المعرض أيضاً: آفاق الفنانين الناشئين - تحت إشراف القيّم الفنّي «لورينزو فياسكي»، يضمّ هذا المعرض السنوي أعمالاً مخصّصة لفنانات ناشئات ومقيمات في الإمارات العربية المتحدة لعام 2024. وبوابة: ضفة أخرى – هذا المعرض تحت إشراف «أوديسا وارن وكارين هارماند»، ويكشف عن الروابط بين العالم العربي وأمريكا اللاتينية.

وتجليات عربية: الفن الحديث والتحرر من الاستعمار باريس 1908 – 1988 – نظرة مقربة لمجموعة فرجام - قدمت مؤسسة فرجام 50 عملاً فنياً تقريباً، شارك في تنسيقها «مراد منتظمي ومادلين دي كولنيه»، لفنانين بارزين حائزين على جوائز في العالم العربي.

ومشروع شركاء المجتمع: الحِرف كلغة - يستضيف معرض «فن أبوظبي» كلّ عام شركاء المجتمع الذين يسهمون بطرقٍ ذات مغزى من خلال الإنتاج الثقافي في المجتمع. وفي هذا العام، قام «بيت الحرفيين» بدعوة شركاء المجتمع لاستكشاف طرق مختلفة لترجمة روايتهم من خلال الرمزية والأنماط كشكلٍ من أشكال التواصل.

وفي إطار برنامج «فن أبوظبي» الممتد على مدار العام، سيتمّ عرض أعمال الفنانين في المواقع الثقافية - وهي أعمال تركيبية للفنانين «دينا مطر وأحمد سعيد العريف الظاهري ومنال محاميد» - في قلعة الجاهلي وواحة العين في العين حتى 21 يناير 2025.