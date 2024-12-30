العثور على 3 ساعات للممثل الأمريكي كيانو ريفز في تشيلي

عثرت الشرطة في تشيلي على ثلاث ساعات مملوكة لنجم فيلم «جون ويك»، كيانو ريفز، بما في ذلك ساعة رولكس بقيمة 9000 دولار، يعتقد أنها سرقت من منزل الممثل في لوس أنجليس بأمريكا في أواخر عام 2023.

وحسب تقرير نشره موقع سي إن إن بالعربي، تم العثور على ساعة رولكس صبمارينر، المنقوشة بالاسم الأول للممثل وعبارة «2021، JW4، شكراً لك»، السبت، في شرق سانتياغو خلال عملية للشرطة مرتبطة بسلسلة من عمليات السطو المحلية.

ومن المفارقات أن ملحمة أفلام «جون ويك» تبدأ بشخصية ريفز، وهو قاتل محترف سابق، يسعى للانتقام بعد اقتحام منزله وسرقته وقتل كلبه.

وذكرت شبكة CNN تشيلي، نقلاً عن الشرطة المحلية، أن ما مجموعه ثلاث ساعات تم العثور عليها في المداهمات مملوكة للممثل، وأضافت أن السلطات التشيلية تعمل مع مسؤولين أمريكيين في القضية، وأن ذلك ساعدهم على ربط الساعة بعملية السطو التي حدثت عام 2023 على منزل الممثل.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 21 عاماً.