توم كروز يبحث عن شاب يجسد شخصيته في «مهمة مستحيلة»

يبحث نجم أفلام الأكشن الأمريكية توم كروز عن ممثل شاب قادر على أداء شخصيته في الجزأين المقبلين من سلسلة أفلام «مهمة مستحيلة».

ونقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن مصادر أن سيناريو الجزأين الثامن الذي يجري تصويره حالياً والتاسع، سيتضمنان عودة إلى ماضي حياة «العميل السري إيثان هانت».

وذكرت المصادر أنه من سيقع عليه الاختيار، ويقدّم أداءً يليق بالشخصية، سيكون أمام فرصة هائلة، وبطاقة عبور إلى عالم السينما من أوسع أبوابه، لأنه سيقدّم دوراً ضخماً.

ومن المقرر عرض الجزء الثامن بعنوان «مهمة مستحيلة (8) الحساب النهائي» في مايو من العام المقبل.

تأتي هذه التحضيرات القوية للجزأين المقبلين من السلسلة، بعد الإقبال الجماهيري الضعيف الذي تلقاه الجزء السابع في 2023، بسبب إضراب هوليوود الذي أثر على الحملات الدعائية وجذب الجمهور لمشاهدة الفيلم.