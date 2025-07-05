لطيفة بنت محمد : رزيقة طارش صوت أصيل وعلامة فارقة في ذاكرة الفن الإماراتي

سيف جمعة ابن الراحلة لـ«البيان »: إرثها سيظل خالداً في قلوبنا وذاكرة الوطن

نعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، الفنانة الإماراتية رزيقة طارش، إحدى رائدات الإعلام والفن في الإمارات، التي وافاها الأجل، أمس الجمعة، عن عمر يناهز الـ 71 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء.

وقالت سموها في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «إكس»: «أتقدم بخالص التعازي والمواساة في وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة طارش برحيلها نفتقد صوتاً أصيلاً وعلامة فارقة في ذاكرة الفن الإماراتي رحمها الله وأسكنها فسيح جناته».

وفي السياق، نعت وزارة الثقافة الفنانة الراحلة، وقالت في بيان نشر على موقعها الرسمي على موقع «إنستغرام»: «تنعي وزارة الثقافة ببالغ الحزن والأسى، الفنانة الإماراتية القديرة رزيقة طارش، التي رحلت عن عالمنا بعد مسيرة فنية غنية بأعمال خالدة تركت بصمة واضحة في المشهد الفني المحلي.

وقد حازت الراحلة على وسام الإمارات للثقافة والإبداع، تقديرًا لعطائها الفني وإسهاماتها المتميزة في إثراء الحركة الثقافية في دولة الإمارات. وتقدمت الوزارة بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة، وإلى الوسط الفني في دولة الإمارات.

كما نعى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أمس، الراحلة، قائلاً:

«ببالغ الحزن ننعى الفنانة الإماراتية الكبيرة رزيقة طارش، التي غادرتنا اليوم بعد مسيرة فنية طويلة جسدت فيها قضايا المجتمع، وتفاصيل الحياة اليومية، وصدق الانتماء لأرض الوطن.. أم سيف أحد الوجوه الرائدة التي طبعت ذاكرة الدراما بحضورها الصادق وأدائها المؤثر الذي ترك بصمة عميقة في وجدان أجيال متعاقبة في دول الخليج.. نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

عطاء وبصمة

وفي حديث خاص لـ«البيان»، قال سيف جمعة سيف، ابن الراحلة، إن والدته قدمت خلال مسيرتها الكثير من الأعمال المتميزة للجمهور، طالباً منهم الدعاء لها باستمرار بالرحمة والمغفرة، مشيراً إلى أنها كانت مثالاً للمرأة الإماراتية المبدعة والمخلصة في عملها.

والتي تركت بصمة واضحة في مجال الفن الإماراتي. وأضاف: «حرصت الراحلة دائماً على نقل القيم الأصيلة والعادات الإماراتية من خلال ما قدمته من أعمال للجمهور، ولم تبخل يوماً بعطائها الفني. نعم فقدنا إنسانة غالية، لكن إرثها سيظل خالداً في قلوبنا وذاكرة الوطن».

وإثر نبأ وفاة الفنانة، خيم الحزن الجمعة على الوسط الفني الإماراتي والخليجي، حيث نعاها عدد كبير من الفنانين الإماراتيين والخليجيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستذكرين مآثرها، ومؤكدين أنها تمكنت عبر مسيرتها الغنية في الإذاعة والتلفزيون والسينما، من المساهمة في تشكيل المشهد الثقافي لدولة الإمارات، وكسر الحواجز أمام النساء وترسيخ حضور قوي في المجالات الفنية والإعلامية.

وقال الفنان حبيب غلوم: «الزميلة الفنانة القديرة رزيقة طارش في ذمة اللّٰه، اللّٰه يرحمك يا أم سيف ويغفر لك، تعازينا القلبية لأسرتها الكريمة وللأسرة الفنية في الإمارات».

وعبر المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب عن تعازيه قائلاً: «الله يرحمك يا صاحبة البهجة والبسمة والروح الجميلة.. تشرفت بالعمل معك في عمل «فريج».. اللّٰه يصبر أهلك وجميع من أَحبك.. خسارتك توجع».

كما نعى الفنان طارق العلي الراحلة قائلاً: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية النجمة الكبيرة الإماراتية رزيقة طارش «أم سيف» فتعازينا إلى أسرتها والأسرة الفنية الكرام بدولة الإمارات.. برحيل رزيقة طارش، يفقد الفن الإماراتي واحدة من ركائزه الأصيلة، لكن أعمالها ستبقى حاضرة وشاهدة في ذاكرة الأجيال والمحبين».

40 عملاً

وتعد رزيقة طارش من أبرز وجوه الفن الإماراتي، وتميزت ببصمتها البارزة في مختلف مجالات العمل الدرامي والمسرحي. وقد كرمتها وزارة الثقافة مؤخراً بوسام الثقافة تقديراً لدورها الريادي في تمكين النساء من خلال الفنون والإعلام.

كما كرمتها «دبي للثقافة» في النسخة الـ15 من مهرجان دبي لمسرح الشباب 2024 بجائزة «شخصية العام المسرحية». وشاركت الفنانة في أكثر من 40 عملاً تلفزيونياً متنوعاً بين الدراما والكوميديا، من أبرزها:

«الشقيقان»، «أشحفان»، «الغوص»، «طماشة»، «بحر الليل»، «شبيه الريح»، و«عجيب غريب». وعلى خشبة المسرح، أطلت في مسرحيات لاقت صدى واسعاً مثل: «الله يالدنيا»، «الصبر زين»، و«تب الأول تحول».

كما كان لها حضور بارز في السينما الإماراتية من خلال ثلاثة أفلام هي: «عقاب»، «الخِطبَة»، و«ظل». وإلى جانب التمثيل، كانت رزيقة تكتب أيضًا، فقد تولت تأليف سيناريو المسلسل الكوميدي «ناعمة ونعيمة»، إلى جانب أعمال درامية مثل «عذاب الضمير» و«عتيجة وعتيج».

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