نظام العضوية في مكتبة محمد بن راشد.. خدمات ومزايا تناسب الجميع

ترحب مكتبة محمد بن راشد بأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وبمختلف فئاتهم العمرية، وتدعوهم للتسجيل في نظام العضوية، الذي أطلقته مؤخراً، والذي يمتد على مدار 5 سنوات، للاستفادة من خدمات المكتبة المتنوعة ومرافقها ومزاياها الحصرية، بحيث يمكنهم التسجيل من خلال استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتبة، أو تطبيقها الذكي.

وتمنح عضوية مكتبة محمد بن راشد، الأعضاء إمكانية الاستفادة من العديد من المميزات، والوصول إلى قواعد البيانات المتنوعة، واستخدام واستعارة الكتب والموارد الإلكترونية، وفق الشروط والأحكام الخاصة بكل عضوية.

وتوفر المكتبة، 6 أنواع من العضويات التي تناسب كل فئة من أفراد المجتمع، ومن بينها العضوية الأساسية والمجانية، والتي تتيح إمكانية الوصول إلى موارد المكتبة المعرفية من كتب، ومجلات، وصحف، وغيرها من المصادر بين أروقتها، بالإضافة إلى استخدام أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الأخرى، والتنقل وإضافة الكتب إلى قائمة المفضلة، عبر الفهرس المتوفر على الموقع الإلكتروني، وتطبيق المكتبة الذكي، مع إرسال إشعارات بالمناسبات الخاصة والفعاليات والبرامج، وورش العمل، والمحاضرات، وجلسات توقيع الكتّاب، والاشتراك في النشرة البريدية.

أما عضوية الأطفال، فهي مجانية بالكامل، وتوفر جميع المزايا السابقة، مع إمكانية استعارة الكتب، والوصول إلى قواعد البيانات. فيما تشمل عضوية الأفراد والطلاب جميع مزايا العضوية الأساسية، مع إمكانية استعارة عدد محدد من الكتب لمدة معينة قابلة للتمديد، بالإضافة إلى الوصول إلى الموارد الإلكترونية.

وتتيح العضوية الرقمية جميع مزايا العضوية الأساسية، مع إمكانية الوصول إلى الموارد الإلكترونية. وتتميز عضوية كبار المواطنين وأصحاب الهمم بمزايا إضافية، مثل الأولوية في استخدام غرف الاجتماعات، واستعارة الكتب لفترة قابلة للتمديد، وتخفيضات خاصة على استخدام مرافق المكتبة للأغراض التجارية. وتشمل عضوية المؤسسات، جميع مزايا العضوية الأساسية، مع خيارات إضافية، تتعلق باستعارة الكتب والوصول إلى قواعد البيانات الإلكترونية.