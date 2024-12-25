«ذاكرة الوطن» تحكي في مهرجان الشيخ زايد جماليات الظفرة وعراقتها

يحتفي الأرشيف والمكتبة الوطنية بمنطقة الظفرة في منصة «ذاكرة الوطن»، التي يشارك بها في مهرجان الشيخ زايد 2024 - 2025، فيعرض صوراً تاريخية، توثق أبرز معالمها التراثية والتاريخية، وتعكس الاهتمام الذي حظيت به من المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكيف حولت رؤيته التنموية الظفرة إلى واحة حضارية، يتضافر فيها التراث مع الحداثة.

وتتجلى النهضة الحديثة، التي شهدتها منطقة الظفرة بمقارنة حاضرها بماضيها، ولقد وثق الأرشيف والمكتبة الوطنية في منصته جوانب من تاريخ المنطقة وأهميتها، وكشف في فعاليات سابقة مسيرة تطور منطقة الظفرة، بفضل اهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهاته التي زادت الظفرة تطوراً وازدهاراً، وعززت تراثها واستدامته، وذلك سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتكشف المنصة بالصور الفوتوغرافية التاريخية جوانب من جولات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، التفقدية لمزارع المواطنين في ليوا، وما تنتجه من الخضراوات والفواكه، في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وذلك دليل على الاهتمام المبكر للمؤسس والباني بالبيئة، واستدامتها في مختلف مناطق الإمارات؛ إذ لم يقتصر اهتمامه، رحمه الله، على المكان، وإنما انصبّ في المقام الأول على الإنسان إيماناً منه بأن الإنسان بإرادته هو الذي يصنع الحضارة والتطور والازدهار.

وتقدم منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية للزوار أيضاً صورة تاريخية لبرج المارية الدائري الضخم والقديم الموجود في المارية الشرقية، وصورة أخرى لقلعة القطوف في قرية القطوف، وكلا الأثرين في منطقة ليوا، كما تعرض المنصة صوراً تاريخية اجتماعية، توضح أساليب العيش وطرق التنقل في منطقة ليوا، واهتمام السكان بأشجار النخيل، وواحات النخيل، والبيوت القديمة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وتتدرج الصور لترصد التقدم، الذي طرأ على مساكن المواطنين في ليوا.

ويتمثل اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بمنطقة الظفرة ليس في مهرجان الشيخ زايد فحسب، وإنما أيضاً في مشاركاته بالفعاليات التراثية، التي تشهدها المنطقة مثل مهرجان ليوا للرطب، حيث يعرض الخدمات التي يقدمها في سبيل الحفاظ على ذاكرة الوطن، ويعمل على جمع التاريخ الشفاهي في المقابلات، التي يجريها مع كبار المواطنين، ومهرجان الظفرة للكتاب، وفي إصداراته التي تحتوي على المعلومات التاريخية الدقيقة والموثقة عن المنطقة.