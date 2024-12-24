«الشامي» يغني مجموعة من أعماله في حفل القرية العالمية

استضافت القرية العالمية؛ إحدى أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، حفلاً موسيقياً رائعاً أحياه النجم الجماهيري «الشامي» على المسرح الرئيسي.

حيث تفاعل مع ضيوف الوجهة في أمسية غنائية مميزة، قدّمت بدعم من روتانا، تألق خلالها بمجموعة من أشهر أغنياته التي أشعلت حماس الحضور ونالت إعجابهم، وسُمع صداها في جميع أرجاء القرية العالمية.

وأبهر الشامي الجمهور بأدائه المتميز وحضوره الطاغي، حيث تحوّل الحفل إلى تجربة منقطعة النظير جمعت الضيوف من جميع أنحاء الإمارات احتفالاً بموسيقاه الفريدة.

وأبدع النجم الشاب، منذ بداية الحفل حتى نهايته، في تقديم مجموعة من أروع أغانيه وسط أجواء احتفالية صاخبة.تميّز هذا الحفل كعلامة فارقة ضمن فعاليات الموسم الـ29 للقرية العالمية المعروف بعروضه ذات المستوى العالمي، بما فيها السلسلة المتميزة من الحفلات الغنائية، التي تعكس التزام الوجهة بتقديم «عالم أكثر روعة».