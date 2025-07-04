62 فيلماً في مهرجان عمّان السينمائي

انطلقت الدورة السادسة من «مهرجان عمّان السينمائي الدولي - أوّل فيلم»، أول من أمس في عمان، بمشاركة 62 فيلماً من 23 دولة، ويستمر المهرجان حتى 10 يوليو الجاري.

وافتتح المهرجان بعرض الفيلم القصير «ما بعد» للمخرجة الفلسطينية مها حاج، بحضور بطل الفيلم الممثل محمد بكري.

ويتحدث الفيلم عن زوجين يعيشان في عزلة بعد فقدانهما أطفالهما الخمسة جراء الحرب في غزة، وسط حالة نكران لخسارتهما أولادهما عبر ذكريات وخيال، لكن زيارة غريبة تكشف لهما الحقيقة المؤلمة.

ويركز الفيلم على آثار الفقدان والصدمات النفسية الناتجة عن الحرب، وقد شارك الفيلم في مهرجانات دولية بينها مهرجان «لوكارنو» السويسري و«الجونة» المصري، ونال جوائز عدة.وتضمن حفل افتتاح المهرجان العديد من العروض التراثية والفنية.

وقالت مؤسِّسة المهرجان ورئيسته الأميرة ريم علي، خلال الافتتاح، إن المهرجان يحمل شعار «عالم خارج النص» ويشير إلى «عالم خارج النص، عالم أدار ظهره للدبلوماسية والحوار، والعلاقات الدولية، وانهارت فيه القوانين الإِنسانية».

وأشارت إلى أن صنّاع الأفلام الذين اختارهم المهرجان «يسهمون في إعادة العالم إلى مساره»، مؤكدة «دور المهرجان في توفير منصة لقصص كثيراً ما تكون مهمشة، لكنها تعد جوهرية في السرد الجمعي للعالم العربي».

وأعلن المهرجان أن إيرلندا ضيف الشرف لهذا العام، مع تكريم المخرج جيم شيريدان.

وتتنافس في المهرجان أفلام من الأردن ومصر وسوريا ولبنان والعراق والمغرب والجزائر وتونس وفلسطين والكويت والسعودية، إلى جانب أفلام أوروبية وآسيوية. وكل الأعمال المشاركة في المهرجان تعرض للمرة الأولى في الأردن.