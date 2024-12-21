ماجد المهندس وأصالة يغنيان في دبي 10 يناير

يحيي نجما الغناء العربي ماجد المهندس وأصالة حفلاً فنياً على مسرح «كوكا كولا أرينا» في 10 يناير المقبل، حيث سيعيش الحضور أمسية فريدة مفعمة بأروع الأجواء الفنية وأجمل الأغنيات، التي لاقت إعجاب واستحسان الجمهور في العالم العربي.

وسيقدم الفنانان ليلة فنية مليئة بالمشاعر والألحان المميزة عبر مجموعة متنوعة من أغانيهما القديمة والحديثة، التي ستشعل حماس الجمهور، حيث تشتهر أصالة نصري بأسلوبها المميز، وتُعتبر أسطورةً في عالم الموسيقى العربية، مع أكثر من 25 ألبوماً خلال رحلة فنية عمرها 30 سنة، ومن أشهر أغنياتها التي تصدّرت المراتب الأولى: «مشتاقة» و«متى أشوفك» و«تصوّر» و«سوّاها قلبي» وغيرها الكثير.

أما المهندس المعروف بـ«مهندس الأغنية العربية» و«الصوت الماسي» فله مجموعة كبيرة من الألبومات الأكثر مبيعاً، ومن أشهر أغنياته «واحشني موت» و«محامي» و«آخ قلبي»، وأصدر أخيراً أغنية وفيديو كليب «واحش الدنيا».