الهيئة الوطنية للإعلام و"فن" تدعمان صناعة السينما والمحتوى الموجّه للأطفال والشباب

وقعت الهيئة الوطنية للإعلام ومؤسسة "فن" منصة الاكتشاف الإعلامي، اليوم، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود لدعم الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التي تُقام خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى الأول نوفمبر المقبل .

جاء توقيع المذكرة بالتزامن مع انطلاق فعاليات المهرجان وذلك في منصة ربع قرن بمركز سيتي سنتر الزاهية في الشارقة بحضور الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ومدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، وسعادة محمد سعيد الشحي الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي أهمية هذه الشراكة ودورها في دعم المواهب السينمائية الناشئة وتطوير قدراتها وفتح آفاق جديدة أمامها للإبداع والتميز قائلة: نحن نؤمن في مؤسسة (فن) بأن رعاية المبدعين الشباب لا تقتصر على إتاحة الفرصة لها لعرض أعمالها وإبداعاتها بل تتطلب أيضاً بناء شراكات مؤسسية فاعلة تسهم في تهيئة بيئة محفزة على الابتكار وتوفر للأجيال الجديدة فرصاً نوعية للتعلّم واكتساب الخبرات وصقل المهارات.

و أشارت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة الوطنية للإعلام يأتي تجسيداً لهذا التوجه وخطوة مهمة نحو تكامل الجهود الوطنية الرامية إلى دعم صناعة السينما وتمكين أصحاب المواهب الناشئة من التعبير عن أفكارهم ورؤاهم وتحويلها إلى أعمال فنية تعكس طموحاتهم وشغفهم بالإبداع.

كفاءة

وأضافت مع انطلاق الدورة الثالثة عشرة من المهرجان نأمل أن تسهم هذه الشراكة في رفع كفاءة العمل وتعزيز حضور الأفلام المشاركة ووصولها إلى الجمهور ونثمّن دعم الهيئة الوطنية للإعلام ودورها في تطوير القطاع الإعلامي بالدولة ونطمح إلى تعاون مثمر ينعكس إيجاباً على تجربة المشاركين ويرسخ مكانة المهرجان منصةً لاكتشاف الطاقات الإبداعية الواعدة وتنمية قدراتها وتشجيعها على مواصلة مسيرتها في هذه المجال.

من جانبه قال محمد سعيد الشحي: يمثل الاهتمام بالمحتوى الموجّه للأطفال والشباب جزءاً من استراتيجيتنا لتطوير قطاع إعلامي وطني تنافسي ومستدام وتعزيز بيئة تدعم إنتاج المحتوى النوعي وتنمية المواهب الوطنية وتأتي شراكتنا مع مؤسسة "فن" في إطار حرص الهيئة على التعاون مع المؤسسات الفاعلة في قطاع الإعلام بما يسهم في دعم صناعة السينما وتوفير مساحات أوسع أمام الأجيال الجديدة للتعلم والتجربة والإبداع.

بيئة محفزة

وأضاف :تواصل الهيئة الوطنية للإعلام العمل على تطوير بيئة إعلامية ممكنة ومحفزة للإبداع وتعزيز التعاون الذي يدعم صناعة المحتوى والسينما في الدولة وننظر إلى مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب بوصفه منصة مهمة لاكتشاف المواهب الناشئة وتنمية ارتباطها بصناعة الأفلام والمحتوى وتشجيعها على تقديم قصص تعبّر عن هويتها وثقافتها وطموحاتها.

وتحدد المذكرة إطاراً للتعاون بين الطرفين في مجالات متعددة تشمل مشاركة الهيئة الوطنية للإعلام بصفتها الشريك الداعم الرسمي للدورة الثالثة عشرة من المهرجان (وتطوير آليات التنسيق المؤسسي) وتسهيل الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالعروض السينمائية فضلاً عن دعم الأنشطة الإعلامية وتبادل الخبرات الفنية والتقنية بما يسهم في تعزيز نجاح المهرجان والارتقاء بجودة فعالياته وإثراء تجربة الجمهور.

وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين تسهيل إجراءات إصدار تصاريح عرض الأفلام المشاركة في المهرجان بالتنسيق مع السفارات والقنصليات والأندية الثقافية والجهات الحكومية وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة كما تنص المذكرة على تنظيم ورش تدريبية لتأهيل كوادر المهرجان على استخدام منظومة الخدمات الإلكترونية التابعة للهيئة وتقديم الدعم الفني اللازم إلى جانب إتاحة الفرصة لممثلي الهيئة للمشاركة في لجان تحكيم الأفلام وتقييمها وفق المعايير المعتمدة وتمتد أوجه التعاون لتشمل دعم تنفيذ الخطة الإعلامية والاتصالية للمهرجان وتنسيق الجهود الرامية إلى توسيع نطاق حضوره الإعلامي وتعريف الجمهور والمهتمين بصناعة السينما داخل الدولة بفعالياته وأنشطته.

منصة ثقافية

و يواصل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب ترسيخ مكانته منصةً ثقافية وفنية رائدة تحتضن المواهب السينمائية الناشئة وتفتح أمامهم آفاقاً واسعة لاكتشاف عالم السينما والتعرّف إلى ثقافات وتجارب إنسانية متنوعة من خلال لغة الصورة والسرد البصري وتشجعهم على الإسهام في إثراء المشهد الثقافي المحلي بما ينسجم مع رؤية إمارة الشارقة التي تضع الاستثمار في الإنسان والثقافة والمعرفة في مقدمة أولوياتها.

يُذكر أن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الذي تنظمه مؤسسة (فن) يجمع نخبة من صنّاع الأفلام والمتخصصين في القطاع السينمائي والمواهب الشابة عبر برنامج متنوع يشمل عروضاً سينمائية وجلسات حوارية وأنشطة تعليمية وتفاعلية تسهم في تنمية الحس الإبداعي وصقل المهارات الفنية وتشجيع الأجيال الجديدة على خوض تجاربها في عالم السينما.

وتستضيف الدورة الثالثة عشرة إيطاليا ضيف شرف بما يعكس الحضور الدولي المتنامي للمهرجان ودوره في مد جسور التواصل الثقافي والفني بين الشعوب وتعريف الجمهور والمبدعين الناشئين بمدارس وتجارب سينمائية عالمية متنوعة.