مهرجان باكو الدولي للفنون يجمع نخبة من أبرز فناني العالم

تستضيف العاصمة الأذربيجانية باكو الدورة الثانية من مهرجان باكو الدولي للفنون (BIAF) خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2026، بدعم من مؤسسة حيدر علييف ووزارة الثقافة في جمهورية أذربيجان.

ويقدم المهرجان برنامجاً ثقافياً وفنياً متنوعاً يشمل الرقص والمسرح والموسيقى والسينما، من خلال أكثر من 20 فعالية تجمع فنانين وفرقاً فنية من أذربيجان والمملكة المتحدة وإسرائيل وكندا وموناكو وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى.

ويركز برنامج هذا العام بشكل خاص على تعزيز التعاون بين الفنانين العالميين ونظرائهم من الفنانين والمؤسسات الثقافية في أذربيجان، بما في ذلك أكاديمية باكو للكوريغرافيا، ومسرح أذربيجان الأكاديمي الحكومي للأوبرا والباليه، وأكاديمية باكو للموسيقى، وجامعة أذربيجان الحكومية للثقافة والفنون، وأوركسترا أذربيجان السيمفونية الحكومية، وأوركسترا الحجرة الحكومية.

وتقام فعاليات المهرجان في عدد من أبرز المعالم الثقافية والفنية في العاصمة، من بينها قاعة مسلم ماغوماييف التابعة للفيلهارمونية الأكاديمية الحكومية في أذربيجان، والمسرح الوطني الأذربيجاني للدراما، ومركز حيدر علييف، ومسرح أذربيجان الحكومي الموسيقي، وقصر حيدر علييف، ومتحف السجل الحجري، وإيتشري شهر (المدينة القديمة في باكو).

يفتتح المهرجان فعالياته في 28 أكتوبر في قاعة الفيلهارمونية بحفل موسيقي يحتفي بالذكرى الـ120 لميلاد المؤلف الموسيقي دميتري شوستاكوفيتش، الذي ارتبطت حياته وإرثه الفني ارتباطاً وثيقاً بأذربيجان، وكان له تأثير مباشر في تشكيل المدرسة الوطنية للتأليف الموسيقي فيها.

ويشهد الحفل تقديم الكونشيرتو رقم 1 للبيانو والبوق والأوركسترا، الذي سبق أن قدمه شوستاكوفيتش بنفسه للمرة الأولى على المسرح ذاته عام 1934. ويؤدي العمل عازف البيانو لوكاس جينيوشاس (Lukas Geniušas)، الذي يُعد من أبرز عازفي البيانو في جيله من حيث البراعة التقنية والتميز الفني، إلى جانب عازفة البوق النرويجية تين تينغ هيلسيث (Tine Thing Helseth)، بمشاركة أوركسترا باكو الحكومية للحجرة وأوركسترا مهرجان BIAF، بقيادة عازف الكمان وقائد الأوركسترا المولود في باكو دميتري سيتكوفيتسكي (Dmitry Sitkovetsky).

وفي 30 أكتوبر، يقدم الفنان الجنوب أفريقي ويليام كينتريدج (William Kentridge) عمله متعدد الوسائط Oh To Believe in Another World، الذي يقدم تفسيراً بصرياً حياً للسيمفونية العاشرة لشوستاكوفيتش، وهو عمل تتضمن موضوعاته الموسيقية إشارات مشفرة إلى مشاعر المؤلف تجاه تلميذته في باكو، عازفة البيانو والمؤلفة الموسيقية إلميرا نازيروفا (Elmira Nazirova).

ويقود سيتكوفيتسكي أوركسترا المهرجان، فيما يتواصل البرنامج مع كونشيرتو البيانو والأوركسترا على ألحان عربية من تأليف فكرت أميروف وإلميرا نازيروفا، ويؤديه فرهاد بادالبيلي (Farhad Badalbeyli)، رئيس أكاديمية باكو للموسيقى، الذي جمعته معرفة شخصية بالمؤلفين.

وفي 4 نوفمبر، يستضيف مركز حيدر علييف عازف الكمان العالمي ديفيد غاريت (David Garrett)، خريج مدرسة جوليارد والمُلقب بـ**"باغانيني موسيقى البوب"**، في أول عرض له في باكو لعمله Millennium Symphony، الذي يعيد تقديم أبرز الأغاني الناجحة خلال الأعوام الـ25 الماضية برؤية سيمفونية مبتكرة.

ويختتم المهرجان فعالياته في 8 نوفمبر في قاعة الفيلهارمونية بحفل لعازف الكمان العالمي مكسيم فينغيروف (Maxim Vengerov)، الحائز على جائزتي غرامي وأحد أكثر عازفي الكمان طلباً على المسارح العالمية.

برنامج مسرحي عالمي

ينطلق البرنامج المسرحي يومي 29 و30 أكتوبر في المسرح الموسيقي مع العرض الشهير للمخرج ليف دودين (Lev Dodin) لمسرحية تشيخوف The Seagull "النورس"، من إنتاج مسرح مالي للدراما – مسرح أوروبا في سانت بطرسبرغ.

وفي 1 و2 نوفمبر، يقدم مسرح غيشر (Gesher Theatre) من تل أبيب عرض Bloody Mary للمخرج دميتري كريموف (Dmitry Krymov)، وهو معالجة حرة تعتمد على الصورة لمسرحية شيلر Mary Stuart.

أما في 3 و4 نوفمبر، فيستضيف مركز حيدر علييف مسرح ريزو غابريادزه للدمى لتقديم عرض Alfred and Violetta، وهو إعادة تصور لرواية La Dame aux Camélias "غادة الكاميليا"، تنقل أحداثها إلى تبليسي في تسعينيات القرن الماضي. وقد أكمل المخرج ليو غابريادزه (Leo Gabriadze) العمل بعد وفاة والده عام 2021.

الرقص والباليه

ينطلق برنامج الرقص يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر في المسرح الوطني للدراما مع عرض Thikra: Night of Remembering "ذِكرى: ليلة للتذكّر"، من تصميم الرقصات للفنان العالمي أكرم خان (Akram Khan)، والتصميم البصري للفنانة السعودية منال الضويان (Manal AlDowayan).

ويستند العمل إلى مفهوم الذاكرة والطقوس الجماعية، وقد عُرض للمرة الأولى في وادي الفن بالعلا عام 2025.

وفي 5 و6 نوفمبر، يقدم مصمم الرقصات شاهار بنياميني (Shahar Binyamini)، أحد خريجي فرقة باتشيفا والذي تعاون مع باليه أوبرا باريس ولا سكالا، عرضي New Earth وBolero X بمشاركة فرقته House of Dance Company.

وضمن مسار الإرشاد والتطوير الفني الذي يتبناه المهرجان، يتولى بنياميني أيضاً تدريب ودمج راقصين من مسرح أذربيجان الأكاديمي الحكومي للأوبرا والباليه وأكاديمية باكو للكوريغرافيا ضمن العرض.

وتسجل فرقة الباليه الوطني الإنجليزي (English National Ballet) أول ظهور لها في باكو يومي 6 و7 نوفمبر في المسرح الموسيقي، من خلال عرض Masters in Motion: Forsythe/Pite، الذي يجمع بين Body and Soul (Part 1) للمصممة كريستال بايت (Crystal Pite) وPlaylist (EP) للمصمم ويليام فورسايث (William Forsythe).

وفي 7 نوفمبر، تقدم فرقة Les Ballets de Monte-Carlo، التي تحمل إرث فرقة Ballets Russes لدياغيليف، العرض الأول في باكو لعمل LAC للمصمم جان-كريستوف مايو (Jean-Christophe Maillot) في قصر حيدر علييف.

ويقدم العمل معالجة نفسية جديدة لباليه بحيرة البجع، بالتزامن مع مرور 150 عاماً على العمل الأصلي لتشايكوفسكي.

برنامج موازٍ وحوارات ثقافية

يتضمن البرنامج الموازي للمهرجان فرصة نادرة للاطلاع على عمل قيد التطوير لمصممة الرقصات شارون إيال (Sharon Eyal) في 1 نوفمبر.

كما يقدم روميو كاستيلوتشي (Romeo Castellucci) وسكوت غيبونز (Scott Gibbons) عملهما القائم على الصوت To Carthage Then I Came في متحف السجل الحجري يومي 6 و7 نوفمبر، حيث يعاد تصميم العرض خصيصاً ليتناسب مع مبنى محطة الطاقة السابق، بعد عرضه الأول في بروكسل.

ويستضيف المهرجان كذلك سلسلة من الحوارات العامة التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والتفاعل مع عدد من أبرز الشخصيات الثقافية والفنية، من بينهم أكرم خان، ومنال الضويان، وليف دودين وغيرهم.

كما يشارك المؤرخ بيتر فرانكوبان (Peter Frankopan)، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً The Silk Roads: A New History of the World "طرق الحرير: تاريخ جديد للعالم"، في جلسة حوارية تناقش المكانة المتجددة لباكو عند ملتقى طرق الثقافة العالمية.

باكو ملتقى ثقافي بين الشرق والغرب

تأتي الدورة الثانية من مهرجان باكو الدولي للفنون بعد النجاح الذي حققته دورته الافتتاحية عام 2025، والتي قدمت أكثر من 20 فعالية بمشاركة 100 فنان من أذربيجان وعدد من دول العالم.

وشملت الدورة الأولى أعمالاً لفنانين ومبدعين عالميين، من بينهم روبرت لوباج (Robert Lepage)، وغيوم كوتيه (Guillaume Côté)، وشارون إيال، ويانغ ليبينغ (Yang Liping)، وريماس توميناس (Rimas Tuminas)، ودانييلي فينزي باسكا (Daniele Finzi Pasca).

واستلهاماً من أبرز نماذج المهرجانات الثقافية العالمية، يسعى مهرجان باكو الدولي للفنون إلى ترسيخ مكانة باكو، التي شكلت تاريخياً نقطة التقاء رئيسية على طريق الحرير، كعاصمة ثقافية حديثة ومنفتحة ومتعددة الفنون، تجمع بين الشرق والغرب.

وتوفر فرصة مشاهدة مجموعة من أبرز عروض الفنون الأدائية التي شهدتها المسارح العالمية خلال السنوات الأخيرة في مهرجان باكو الدولي للفنون سبباً إضافياً لزيارة أذربيجان، واستكشاف تاريخها الغني وتقاليدها الثقافية المتنوعة.