الهوية والابتكار جوهرا فعاليات مركز الفنون

يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي ثلاثة عروض خلال شهر أكتوبر تستكشف الهوية العربية، والذاكرة الثقافية والفنون الحركية المعاصرة، في مجالات المسرح والارتجال والرقص.

ويُفتتح البرنامج مع العرض الأول في دولة الإمارات للعمل الفني «بلا عنوان 14 كم» للفنان المغربي يونس عتبان، والذي يقدم على مسرح «الصندوق الأسود» يومي الخميس والجمعة 1 و2 أكتوبر. ويجمع هذا العمل متعدد التخصصات لتقديم قراءة لكيفية تعاطي الفن المعاصر مع قضايا الهوية وقبل العروض، يقود عتبان ورشة بعنوان «علاقة الجسد بالمحيط: مختبر التحول»، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر.

ويتضمن العرض مشاركة الحاضرين في جلسات تجريبية وأدائية جماعية، يستكشفون فيها كيفية استخدام الأشياء اليومية بطرائق مختلفة عن وظائفها المعتادة لتوليد ارتباطات جديدة من خلال الحركة والذاكرة والخيال. وتُعد هذه الورشة مناسبة للحاضرين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر، ممن لديهم خبرة سابقة في مجال الأداء.

ويوم الجمعة 9 أكتوبر، يستضيف المركز الفنانة نيسـم جلال، والملحن المصري حازم شاهين. ويجمع برنامجهما الدافئ والتأملي بين التقاسيم الموسيقية العربية الكلاسيكية وموسيقى الجاز المعاصرة. وتختتم فعاليات الشهر يوم الجمعة 30 أكتوبر بعرض أول في دولة الإمارات لعمل «ناس» للمبدع المغربي فؤاد بوصوف ومركز «لو فار – المركز الوطني لتصميم الرقصات في لوهافر نورماندي».