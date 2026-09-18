لوحتان لمونيه بملايين الدولارات في مزاد بباريس

تُطرح لوحتان للفنان كلود مونيه لم تُعرضا للعامة مطلقاً، في مزاد تقيمه دار «سوذبيز» في باريس خلال أكتوبر المقبل، في إطار عملية بيع مجموعة فنية تعود لعائلة شلومبرجيه وتضم أيضاً أعمالاً لبول سيزان.

ويراوح السعر التقديري لـ«آيرس»، وهي لوحة ضخمة رسمها مونيه في أيامه الأخيرة، ما بين 22 و30 مليون يورو (25,27 و34,46 مليون دولار)، ما يشكل «أعلى سعر تقديري يُمنح على الإطلاق للوحة تُطرح في مزاد في فرنسا»، وفق ما أوضحت دار «سوذبيز» الخميس في مقرها الرئيسي بباريس.

ويتخطى السعر التقديري الإجمالي للأعمال الفنية البالغ عددها 28 في المجموعة والمقرر طرحها ضمن المزاد المرتقب في 22 أكتوبر، 40 مليون يورو (45,95 مليون دولار).

بالإضافة إلى لوحة «آيرس»، تتضمن المجموعة ثلاث لوحات أخرى لمونيه، من بينها لوحة «ويبينغ ويلوو» التي تُقدّر بما بين 9 و12 مليون يورو (بين 10,34 و13,79 مليون دولار).

وقال توما بومبار، أحد المسؤولين عن قسم الفن الحديث والمعاصر في دار «سوذبيز» في فرنسا، إن «هذه المجموعة استثنائية لما تحمله الأعمال الفنية من تاريخ عريق وجودة عالية». وأضاف أن «لوحة آيرس ستُعرض أمام العامة للمرة الأولى»، إذ لم يتم إخراجها مطلقاً من منزل عائلة شلومبرجيه في باريس، مشيراً إلى أن هاوية جمع الأعمال الفنية جان شلومبرجيه (1889-1983) اقتنتها من عائلة الرسام عن طريق صاحبة معرض ذات رؤية مستقبلية هي كاتيا غرانوف. يقام المزاد في السنة التي تصادف فيها الذكرى المئوية لوفاة كلود مونيه في الخامس من ديسمبر 1926.

وسيقام لهذه المناسبة معرضان في أواخر سبتمبر في باريس، الأول يحمل عنوان «مونيه، يرسم الزمن»، والثاني «حكايات مناظر طبيعية، من مونيه إلى هوكني».