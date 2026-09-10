«دبي للثقافة» تبحث مع «إيسيا الدولية» آفاق التعاون في الفنون الرقمية والواعدة

التقت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، إيرندي فيرغارا، رئيسة منظمة «إيسيا الدولية»، وإيفيراردو رييس، أمين عام منظمة «إيسيا الدولية»، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد «دبي للثقافة» إلى مدينتي لينز وفيينا في النمسا، بهدف تعزيز التواصل مع المؤسسات والمراكز الإبداعية الدولية، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة والتعاون في مجالات الفن والتكنولوجيا.

وخلال اللقاء الذي عقد بحضور كل من شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب، وميثاء علي البلوشي، مدير إدارة الفنون الواعدة في «دبي للثقافة»، وأحلام البناي، مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل ومدير إدارة الفنون البصرية بالإنابة في «دبي للثقافة»، وسارة الباجة جي، مدير مشروع أول في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في «دبي للثقافة»، سلطت هالة بدري الضوء على التحولات المتسارعة التي تشهدها الفنون الرقمية والواعدة، وما تتيحه التقنيات الحديثة من إمكانات جديدة أمام الفنانين والمؤسسات الثقافية، كما استعرضت جهود الهيئة في تطوير منظومة متكاملة للفنون الرقمية في دبي، وأبرز المبادرات التي تقودها في هذا المجال، ومن بينها «خارطة طريق الفنون الرقمية»، و«متحف دبي للفنون الرقمية» الذي يُعد منصة مبتكرة للتجارب الفنية الغامرة والبحث والتعليم، وإضافة نوعية إلى قطاع المتاحف في دبي، وركيزة محورية تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الابتكار الثقافي العالمي.

وناقشت هالة بدري أثناء اللقاء تفاصيل البرنامج الفني والأكاديمي الخاص بالنسخة الـ 31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة (ISEA2026)، الذي تستعد دبي لاستضافته خلال الفترة من 6 حتى 15 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الفنانين والممارسين والقيمين وخبراء الفنون الرقمية من مختلف أنحاء العالم، وسلطت الضوء على أهمية دوره في ربط منظومة دبي الثقافية والإبداعية بمجتمع عالمي متخصص في الفنون والعلوم والتكنولوجيا، ودعم تبادل الرؤى والأفكار والممارسات بين أصحاب المواهب والمبدعين في الدولة ونظرائهم حول العالم. كما تناول الجانبان سبل الاستفادة من شبكة العلاقات التي يتيحها المؤتمر الدولي، بما يسهم في تحويل استضافة دبي له إلى إرث مستدام.

وخلال لقائها رئيسة منظمة «إيسيا الدولية»، اطلعت هالة بدري على أبرز أولويات المنظمة الاستراتيجية المستقبلية، وناقشت إمكانات تعزيز حضور «دبي للثقافة» ومشاركتها ضمن شبكة «إيسيا الدولية»، وسبل تطوير برامج مشتركة تدعم نقل المعرفة وبناء روابط طويلة المدى، بما يفتح مسارات جديدة أمام الفنانين والمبدعين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، تمكنهم من الوصول إلى الفرص الدولية وتعزيز حضورهم على الساحة الثقافية العالمية.