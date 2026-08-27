«مسك ختام» صيف دبي: روائع الكوميديا والموسيقى العالمية

تحفل فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026 في أسبوعها الأخير، بروائع العروض المسرحية والحفلات والأنشطة الترفيهية.

حيث تختتم مع مضامين عطلة نهاية الأسبوع هذه، 60 يوماً من الفعاليات والأنشطة المميزة ضمن حملة «يا حي صيف دبي»، إذ تتضمن فعاليات الختام بالعروض الترفيهية الثرية، والتجارب المميزة، وخيارات تناول الطعام.

وتشهد عطلة نهاية الأسبوع الختامية حفلات موسيقية بارزة، تشمل «ميامي شو»، ونجمي موسيقى OPM الفلبينية إيلي بوينديا وتشيتو ميراندا، إلى جانب أمسيات كوميدية يحييها جيمي كار، وأتول خاتري، وغوراف كابور، ورامي جبر.

ومع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، يمكن للعائلات الاستفادة من عرض دخول الأطفال مجاناً إلى متحف مدام توسو دبي، واستكشاف تجربة «غروتوبيا» التفاعلية في سوق الواجهة البحرية، فيما تبقى أمام عشاق الطعام فرصة أخيرة للاستمتاع بعروض «طبق بـ10 دراهم» لمدة أسبوع واحد.

كما يحمل الأسبوع الأخير تجارب حصرية لعشاق التسوق الفاخر ضمن النسخة الفاخرة لمفاجآت صيف دبي، فيما يحظى أعضاء تطبيق MUSE وآمبر بمكافآت خاصة تشمل نقاط MUSE إضافية، وفرصة للفوز بجوائز قيّمة من خلال سحب «مليونير آمبر».

ويحصل أعضاء MUSE على ضعف النقاط خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس. ويسري العرض على الأعضاء الحاليين والجدد عند إتمام أول عملية شراء خلال فترة العرض لدى علامات MUSE المشاركة، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويتيح برنامج الولاء MUSE لأعضائه كسب النقاط واستبدالها لدى مجموعة من العلامات التجارية في قطاعات الأزياء والجمال والمطاعم وأسلوب الحياة، بما يوفر مزيداً من المكافآت على المشتريات.

ويمكن استبدال النقاط والاستفادة منها في عمليات شراء مستقبلية لدى علامات MUSE المشاركة. وفترة العرض: من 26 إلى 30 أغسطس 2026، في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

كما تحتفي Sweaty Betty وGigi بيوم المرأة الإماراتية من خلال جلسة صباحية لتمارين «مات بيلاتس» بجوار شلال دبي مول.

وتجمع التجربة السيدات في أجواء تتمحور حول الحركة والتواصل وروح المجتمع، وتتبعها مرطبات ومزايا تسوق حصرية داخل المتجر. وذلك في 27 أغسطس 2026، في الـ 7 صباحاً.

ويقدم رامي جبر أول عروضه في دبي يوم 28 أغسطس على مسرح جافزا ون، حاملاً إلى الجمهور أسلوبه المميز في الكوميديا العربية، ضمن أمسية تجمع بين الملاحظات الذكية، والسرد الطريف، والمواقف القريبة من الحياة اليومية.

وقد نجح الممثل والكوميدي السوري الشهير في بناء قاعدة جماهيرية واسعة في المنطقة بفضل ظهوره في عدد من البرامج التلفزيونية، ومحتواه واسع الانتشار عبر الإنترنت، وعروضه التفاعلية.

ويقدم خلال الأمسية عرضاً سريع الإيقاع يتناول العائلة والثقافة ومواقف الحياة اليومية بأسلوبه الكوميدي الخاص.

وتعود سلسلة نيو بالانس × كومون غراوندز الصيفية اليوم لتجمع بين اللياقة البدنية والاستشفاء وروح المجتمع ضمن تجربة «مولاثون» في دبي هيلز مول. وتنطلق فعالية الجري عند الساعة 6:15 صباحاً، حيث يكون التجمع أمام متجر نيو بالانس قبل بدء المسار.

«ميامي شو» في كوكا كولا أرينا

تقدم فرقة ميامي الكويتية الشهيرة «ميامي شو» في كوكا كولا أرينا، يوم غد، ضمن عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، في أول عرض رسمي للإنتاج في دولة الإمارات.

ويتجاوز العرض مفهوم الحفل الموسيقي التقليدي، ليقدم تجربة مسرحية موسيقية غامرة تمزج بين الأداء الحي، والموسيقى الأوركسترالية، والمسرح والتكنولوجيا، والتفاعل مع الجمهور، في رؤية جديدة للإرث الموسيقي الشهير للفرقة.

ويشارك في العرض عضوا فرقة ميامي خالد ومشعل، إلى جانب الممثل الكويتي المعروف محمد الحملي الذي يتولى دور الراوي.

ويتميز الإنتاج بضخامته، إذ يضم أوركسترا حية بقيادة المايسترو أحمد العود، وأكثر من 40 مؤدياً وراقصاً، إلى جانب مشاهد سينمائية وأزياء مصممة خصيصاً، وديكورات مسرحية متقنة، وتقنيات متطورة للإضاءة والمؤثرات البصرية. ويضع الطابع التفاعلي الجمهور في قلب التجربة، لتكتسب كل أمسية طابعاً متجدداً ومتفرداً.

عرض جيمي كار في لافز فاني

ويمتع نجم الكوميديا البريطاني جيمي كار الجمهور في عرضه الكوميدي الشهير لافز فاني، بدبي أوبرا يوم 29 أغسطس. ويشتهر كار بجمله الساخرة القصيرة وأدائه سريع الإيقاع وملاحظاته الجريئة، ليقدم أمسية حافلة بالمواقف الطريفة والضحكات.

وعلى مدى مسيرة تجاوزت عقدين، رسخ الكوميدي الشهير مكانته كأحد أبرز نجوم الكوميديا في المملكة المتحدة، من خلال عروضه الحية وبرامجه التلفزيونية الخاصة.

اما الكوميدي الهندي الشهير أتول خاتري، المتسم بأسلوبه المميز القريب من الجمهور، فيلتقي الجمهور على مسرح الإمارات يوم غد.

ويشتهر خاتري بملاحظاته الذكية حول العلاقات والروتين وتفاصيل الحياة اليومية من منظور من تجاوزوا سن الأربعين، ويجمع في عرضه بين مواد جديدة كلياً وبعض أشهر فقراته وأكثرها تداولاً.

وسبق لخاتري أن كان عضواً في مجموعة East India Comedy، كما فاز بالموسم الأول من برنامج CEO’s Got Talent، وقدم أكثر من 400 عرض حي وعروض خاصة عبر الإنترنت، ما يجعل الأمسية وجهة مميزة لعشاق الكوميديا.

غوراف كابور يعود إلى دبي

يعود الكوميدي الهندي غوراف كابور إلى مركز دبي التجاري العالمي يوم غد بعرض ستاند أب كوميدي جديد كلياً، يجمع فيه بين سخريته الجافة، وملاحظاته الطريفة، وسرده القريب من الجمهور.

ويشتهر كابور بقدرته على تحويل المواقف اليومية والحكايات الشخصية إلى مادة كوميدية، وقد نجح في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة من خلال محتواه الشهير عبر الإنترنت، وعرضه الخاص على أمازون برايم.

ويقدم خلال الأمسية مجموعة جديدة من النكات الذكية والقصص الطريفة بأسلوبه العفوي، في عرض حافل بالضحكات.

إيلي بوينديا وتشيتو ميراندا في حفل مباشر

يجتمع نجما موسيقى OPM الفلبينية إيلي بوينديا وتشيتو ميراندا في كوكا كولا أرينا يوم 30 أغسطس، ضمن أمسية استثنائية يقدم خلالها كل منهما عرضاً رئيسياً مستقلاً في دبي.

ويؤدي إيلي بوينديا مجموعة من أعمال مسيرته المنفردة إلى جانب أشهر أغنيات فرقة Eraserheads، فيما يقدم تشيتو ميراندا أعماله الخاصة، ومجموعة من الأغنيات المفضلة لدى جمهور فرقة Parokya ni Edgar.

ويرافق الفنانين أعضاء فرقتهما، في احتفالية تجمع أشهر أغنيات OPM والحنين إلى الماضي والأعمال التي ارتبطت بذكريات أجيال من عشاق الموسيقى الفلبينية.

مختبر «غروتوبيا»

وتقدم «غروتوبيا» للعائلات تجربة صيفية تعليمية وترفيهية مجانية داخل سوق الواجهة البحرية، وتستمر حتى 31 أغسطس.

وطُورت التجربة التفاعلية بالتعاون مع شركة Greeneration المتخصصة في الزراعة العمودية ومقرها دولة الإمارات، لتعريف الأطفال بأساليب الزراعة الحديثة، والغذاء الصحي.

ورحلة المنتجات الغذائية من المزرعة إلى المائدة. ومن خلال الأنشطة العملية ومحطات التعلم المباشر، يتعرف الأطفال إلى كيفية زراعة النباتات داخل المزارع العمودية الداخلية من دون تربة، ودور الضوء والمياه في إنتاج الغذاء، ورحلة المكونات المزروعة محلياً وصولاً إلى الأسواق والأطباق.

كما يحصل كل طفل على وعاء صغير للزراعة لمواصلة التجربة في المنزل، فيما يشجع «جواز سفر المستكشفين الصغار» العائلات على استكشاف مناطق مختلفة من سوق الواجهة البحرية من خلال مجموعة من التحديات والأنشطة التعليمية.

دخول الأطفال مجاناً إلى متحف مدام توسو دبي

ويتيح متحف مدام توسو دبي للعائلات فرصة قضاء يوم حافل بلقاء النجوم، مع عرض دخول الأطفال مجاناً خلال الصيف، الذي يمنح مزيداً من الأسباب لاستكشاف أول متحف لمدام توسو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتيح التجربة الاقتراب من أبرز المشاهير وخوض تجارب تفاعلية ومشاهدة 60 تمثالاً شمعياً نابضاً بالتفاصيل، من بينها 16 تمثالاً لنجوم من الشرق الأوسط.

الفرصة الأخيرة

ويتيح الأسبوع الأخير فرصة الاستمتاع بـالنسخة الفاخرة من مفاجآت صيف دبي، التي تقدم مجموعة مختارة من تجارب الأزياء والجمال وأسلوب الحياة والتسوق الفاخر.

والمتاحة حصرياً خلال هذا الموسم. ويحمل الأسبوع الختامي تجارب حصرية للتسوق والتنسيق، ومجموعات محدودة الإصدار، وعروضاً أولية للمنتجات، وتجارب فاخرة، وهدايا خاصة، ومكافآت إضافية ضمن برامج الولاء لدى نخبة من العلامات الفاخرة.

ففي بلومينغديلز دبي مول، تتوفر تجارب غيرلان الفاخرة للجمال والعطور، إلى جانب مجموعات حصرية محدودة الإصدار من ديبتيك، وإيف سان لوران بيوتي، وجاي دبليو باي، ومالون سولييه، وأكوازورا، وأندريا وازن، وGedebe، فيما يحصل أعضاء آمبر على 10 أضعاف نقاط آمبر عند شراء المجوهرات الراقية.

ويقدم Aati استشارات تصميم شخصية مجانية داخل المتجر أو من خلال الزيارات المنزلية، بينما يوفر Dunhill في دبي مول خدمة النقش والطباعة البارزة مجاناً مع المشتريات.

كما يضيف KWANPEN في دبي مول لمسة شخصية إلى تجربة التسوق من خلال نقش الأحرف الأولى من الاسم مجاناً على بطاقة أمتعة فاخرة مع كل عملية شراء، فيما يقدم ذا وايت كومباني في دبي مول استشارات فردية مجانية، إلى جانب هدية من العطور عند إنفاق 1000 درهم أو أكثر. ويقدم Zadig & Voltaire في مول الإمارات عطراً مجانياً بحجم 50 مل عند إنفاق 2,500 درهم أو أكثر.