افتتاح معرض «أنماط متجذّرة» في الشارقة السبت المقبل

يفتتح مركز أسوار للفنون، في المنطقة الإبداعية بالمقر 39 في الشارقة، السبت المقبل، المعرض الجماعي «أنماط متجذّرة: سرديات إماراتية معاصرة»، بحضور الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، المدير العام لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

ويأتي المعرض ثمرة نتاج الدورة التعليمية «مناهج الإبداع: من السرديات الشخصية إلى الممارسة الفنية»، التي امتدت ثمانية أسابيع وجمعت ست فنانات إماراتيات في تجربة فنية وبحثية ركزت على الاستكشاف والتجريب وتطوير الممارسة الفنية.

ويشارك في المعرض آمنة الكتبي، وآمنة البنا، واليازية الجسمي، ومنى بن سلوم، ونوف الضرس، وسارة البناي، حيث تتناول أعمالهن العلاقة بين السرديات والذاكرة والموروث الثقافي، من خلال أنماط بصرية تعكس تنوع التجارب، وتقدم قراءات معاصرة للهوية الإماراتية.