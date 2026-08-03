مسارح دبي تتغنى بأجمل الأصوات الفنية العربية

تواصل دبي ترسيخ مكانتها عاصمة للفنون والإبداع، إذ تنبض وجهاتها هذا العام بالحفلات الموسيقية والأمسيات الغنائية، مستقطبة نخبة من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي الذين يحلون على مسارحها وقاعاتها، مقدمين حفلات فنية تعكس ثراء المشهد الموسيقي العربي وتنوعه.

ويُحيي الفنان السوري «الشامي»، ضمن سلسلة «بيت ذا هيت»، حفلاً يترقبه الجمهور على مسرح «مركز دبي التجاري العالمي» في 8 أغسطس الجاري.

وقد حقق هذا النجم الشاب شهرة واسعة وفي وقت قياسي، بفضل أغنياته التي تصدرت المراتب الأولى، مثل «دكتور» و«صبراً» و«وين» و«أنا بعدك»، إلى جانب أعمال أخرى، تتميز بكلماتها وأسلوبها الموسيقي الفريد، فضلاً عن عروضه الحافلة بالأجواء الحيوية.

وتحتضن دبي حفلاً فنياً عنوانه «ليلة الحب والدموع»، يجمع اثنين من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، هما المصري رامي جمال واللبناني وائل جسار، وذلك على مسرح «قاعة الشيخ راشد» في «مركز دبي التجاري العالمي» 8 أغسطس الجاري.

ويشتهر كل من النجمين بصوت رائع وأداء مرهف وشهرة واسعة في المنطقة والعالم، في حين تجمعهما أمسية استثنائية تحتفي بالموسيقى العربية المعاصرة، في عرض يتوقع أن يبقى حاضراً في ذاكرة الجمهور، ويقدم الفنانان خلال الحفل باقة متنوعة من أغنياتهما التي لقيت إعجاب واستحسان الجماهير العربية.

وتحيي فرقة «ميامي» الكويتية حفلاً تحت عنوان «استعراض ميامي 3.0» على مسرح «كوكا كولا أرينا» في 29 أغسطس الجاري، ليعيش الحضور أمسية غنية بالموسيقى ذات الطابع المتجدد والروح التفاعلية.

ومنذ انطلاقها عام 1991 أسرت هذه الفرقة الأسماع في الدول العربية والعالم، بفضل عروضها المبتكرة وأغنياتها التي حققت شهرة واسعة، مثل «بستانس» و«يا عمري أنا» و«يا حلوكم»، وكرست موقعها إحدى أبرز الفرق الموسيقية في الخليج والعالم العربي.

وفي 22 أغسطس يُقام حفل اختتام سلسلة «بيت ذا هيت» لهذا الموسم في دبي، مع الأمسية الموسيقية الرائعة التي تُقام على مسرح «مركز دبي التجاري العالمي». نجم هذا الحفل الختامي هو الفنان الأردني عزيز مرقة، الشهير بأسلوبه المميز الذي يجمع بين موسيقى «الروك» و«الجاز» و«البوب العربي».

ينضم إليه نجم موسيقى «الهيب هوب» اللبناني بيغ سام الذي يمتلك شهرة واسعة بفضل أغنياته التي نالت إعجاب الكثيرين في المنطقة واحتلت المراتب الأولى. ويكتمل برنامج هذا الحفل مع مغني «الراب» المصري الشهير «ليغي سي» الذي يعتبر أحد أبرز الأصوات الشابة في عالم موسيقى «الهيب هوب» العربية، وسيبهر الحضور بأسلوبه الحيوي وأعمال موسيقى «الراب» و«التراب» التي يتميز بها.

وتعود النجمة اللبنانية نجوى كرم إلى دبي بحفل مباشر على مسرح «كوكا كولا أرينا» في 2 أكتوبر المقبل. تحمل هذه النجمة لقب «شمس الأغنية اللبنانية»، وتشتهر بأسلوبها الفني المتميز وأغنياتها ذات الطابع الفولكلوري والحديث، مثل «خليني شوفك بالليل» و«هيدا حكي» و«يا مرحبا يا ليل» و«ملعون أبو العشق» والمئات غيرها.

تمتلك نجوى كرم مسيرة فنية ناجحة ومتواصلة منذ عقود، وتحظى بشهرة واسعة في لبنان والعالم، بفضل أغنياتها العديدة التي احتلت المراتب الأولى، والحفلات التي أحيتها في مختلف أنحاء العالم، وسيكون محبو الموسيقى والغناء في دبي على موعد لا يمكن تفويته مع حفلها المباشر الذي يتميز بأسلوبها الفني الخاص في المزج بين الموسيقى المعاصرة والأغنيات التقليدية.

وتُحيي الفنانة اللبنانية الشابة ماريلين نعمان حفلاً مباشراً على مسرح «دبي أوبرا» في 6 أكتوبر، حيث سيعيش معها الجمهور أمسيةً حافلة بالموسيقى والأغنيات الرائعة.

وتشتهر نعمان بصوتها الآسر وقدرتها على تحريك المشاعر مع كل نغمة، وتنفرد بأسلوبها الذي يمزج بين الموسيقى العربية التقليدية وأغنيات «البوب» الغربية، وتمتلك قدرات صوتية وثقافة موسيقية تجعلها تؤدي أغنياتها بلغات عدة بأداء لافت، مثل «نشاز» و«5 دقائق» و«ليش ما بترجع» و«أنا مين».

وتستضيف دبي النجمة اللبنانية نانسي عجرم لتقدم حفلاً فنياً في «كوكا كولا أرينا» 24 أكتوبر المقبل، حيث ستقدم مجموعة واسعة من أغنياته، وسط مؤثرات بصرية مبهرة وأجواء حماسية تجمع الآلاف في احتفالية بالصوت والكلمة والموسيقى.