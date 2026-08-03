«سبايدرمان» يحقق 355 مليوناً خلال عطلة أسبوعه الأول

حقق فيلم «سبايدرمان: يوم جديد تماماً» إنجازاً تاريخياً في شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه في دور السينما، وأصبح فيلم البطل الخارق، الذي طرحته شركة سوني، صاحب ثاني أكبر إيرادات افتتاحية على الإطلاق في أمريكا الشمالية، بعدما سجل إيرادات مذهلة بلغت 355 مليون دولار من مبيعات التذاكر، وفقاً لتقديرات استوديوهات السينما الصادرة، أمس الأحد

. ولم يفصله عن المركز الأول سوى مليوني دولار، حيث كان فيلم «المنتقمون: نهاية اللعبة» قد حقق إيرادات بلغت 357 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه عام 2019.