«دبي للكوميديا».. 10 أيام من عروض الضحك بلغات متعددة

يعود «مهرجان دبي للكوميديا» في عام 2026 بنسخته السابعة، التي تُقام في مختلف أنحاء المدينة، من 9 إلى 18 أكتوبر المقبل، ليقدّم عشرة أيام حافلة بالترفيه والمرح والضحك المتواصل، مع مجموعة متنوعة من عروض الكوميديا الحية، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الكوميديا العرب والعالميين.

ويرسّخ المهرجان مكانة دبي مركزاً عالمياً للترفيه والفنون، من خلال عروض تُقدّم بلغات متعددة، وفي مواقع مميزة في أنحاء المدينة، ليعيش الجمهور أجواء مفعمة بالمرح والضحك، ضمن حدث يحتفي بتنوع الثقافات.

ويقدّم المهرجان أمسية مليئة بالضحك، تستضيفها «دبي أوبرا» في 9 أكتوبر، مع العمل المسرحي الكوميدي «مهندس الذوق العام».

وتنفرد هذه المسرحية الممتعة بالجمع بين الأجواء الفكاهية والانتقادات الخفيفة والمواقف العائلية المعهودة، وتروي قصة زوجين شابين يستعدان لإحدى أهم المحطات في حياتهما المشتركة.

وفيما ينتظر الزوجان ولادة طفلهما الأول بفارغ الصبر، يجدان نفسيهما أمام واقع مفاجئ يتلاعب بأفكارهما.

وتتواصل فعاليات «مهرجان دبي للكوميديا» في 10 أكتوبر، مع أمسية عنوانها الضحك المتواصل، برفقة نجمة الكوميديا الهندية «جيمي ليفر»، على «مسرح الإمارات» في جميرا.

وتُعد «جيمي» من أبرز نجوم الكوميديا في الهند، وتحظى بشهرة واسعة، بفضل موهبتها اللافتة في تقليد المشاهير.

ويكون الجمهور في دبي على موعد مع العرض المباشر الذي يقدّمه نجم الكوميديا الارتجالية الهندي منوّر فاروقي، على مسرح «دبي أوبرا» في 11 أكتوبر، ضمن عروض «مهرجان دبي للكوميديا».

موسيقى

وضمن فعاليات «مهرجان دبي للكوميديا»، يحيي النجمان الفلبينيان «تي جيه مونتيردي» و«كي زي تاندينجان»، أمسية موسيقية على مسرح «كوكا كولا أرينا» في 11 أكتوبر، حيث يقدمان باقة من روائع موسيقى البوب الفلبينية، وذلك ضمن جولتهما في منطقة الشرق الأوسط.

بعد أن حققا نجاحاً باهراً في الفلبين، يعود الفنانان المُميزان إلى دبي، لتقديم أشهر وأروع الأغاني الرومانسية في أجواء لا مثيل لها.

ويقدم مو غيليغان، أحد أبرز نجوم الكوميديا البريطانية، عرضاً ضمن «مهرجان دبي للكوميديا»، وذلك على مسرح «دبي أوبرا» في 12 أكتوبر.

ويتضمن «مهرجان دبي للكوميديا» أمسيةٍ مليئة بالضحك، برفقة نجم الكوميديا الروسيّ «ألكسندر ميركول»، الذي يقدّم عرضه المباشر على «مسرح نيو كوفنت جاردن»، في «مول الإمارات» في 15 أكتوبر.

وتنتظر الجمهور أمسية حافلة بالمواقف الفكاهية والضحكات ضمن فعاليات «مهرجان دبي للكوميديا»، مع العرض الذي يقدّمه نجم الكوميديا الإيرلندي الشمالي «شين تود»، على «مسرح نيو كوفنت جاردن»، في «مول الإمارات» يوم 16 أكتوبر.

وتقدم نجمة الكوميديا الأمريكية عرضها الجديد والمباشر، الذي يحمل عنوان Million Dollar Excuses، على مسرح «دبي أوبرا» في 16 أكتوبر، ضمن عروض «مهرجان دبي للكوميديا».

ويشتمل المهرجان على عرض «فينا نحكي»، لنجم الكوميديا اللبناني جون أشقر، على مسرح «دبي أوبرا» في 17 أكتوبر.

ويقدم نجم الكوميديا الارتجالية الهندية «أميت تاندون» عرضاً على مسرح «دبي أوبرا»، في 18 أكتوبر، ضمن «مهرجان دبي للكوميديا».