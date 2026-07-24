الفن التشكيلي بين الوظيفة الاجتماعية والأدوار الجمالية

تُعدّ الفنون من أعمق الأدوات القادرة على الإسهام في تشكيل وعي المجتمعات وتوجهاتها الفكرية والثقافية، ويأتي الفن التشكيلي في مقدمة هذه الفنون باعتباره أحد أبرز محركات التغيير الاجتماعي والبيئي والثقافي.

فمن خلال تفاعل الأفراد والمجتمعات معه، تتولد مفاهيم جديدة، وتُعاد قراءة كثير من القضايا والمواقف برؤية أكثر عمقاً واتساعاً.

ويبقى السؤال مطروحاً: هل لا يزال الفن التشكيلي مؤثراً في المجتمع؟ وما دوره في قراءة التحولات الاجتماعية والبيئية والثقافية؟ وكيف أصبح جزءاً من الحياة اليومية في المدن العربية، ولم يعد مجرد نشاط يقتصر على صالات العرض والمتاحف؟ «البيان» تضيء على الموضوع، من خلال آراء فنانتين، مستطلعة رأيهما حول مدى استمرار جدوى وفاعلية الفن في القيام بدوره الفاعل في شتى القطاعات المجتمعية.

بداية، تؤكد الفنانة التشكيلية جيهان سعودي أن الفن التشكيلي يُعدّ من أكثر الفنون تأثيراً في المجتمع، لارتباطه الوثيق بالبيئة المحيطة وبالتحولات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها المجتمعات بصورة مستمرة، مشيرة إلى أن الفنان يستمد رؤيته من الواقع الذي يعيشه، ويعيد تقديمه بلغة بصرية قادرة على التأثير والتوثيق.

وتوضح لـ«البيان» أن الفن التشكيلي لعب دوراً محورياً في رصد التحولات الاجتماعية وتوثيق ملامح الإنسان وتجربته، لافتة إلى أن الفنان يمتلك حساسية خاصة تجاه ما يدور حوله، وقدرة كبيرة على استيعاب المشاعر الإنسانية والتفاعل معها.

وتضيف، إن الأعمال الفنية لا تكتفي بنقل الأحداث، بل تقدم رؤية الفنان ومشاعره تجاهها، بما يجعلها وثيقة بصرية تسجل الواقع الاجتماعي وتعكس قضايا مثل التهميش والهجرة وأوضاع اللاجئين وغيرها من القضايا الإنسانية.

وتشير إلى أن فنانين عدة يخصصون معارض كاملة لتجسيد هذه الموضوعات، بما يعبّر عن مشاعر الناس ويوثق تفاصيل حياتهم.

وفيما يتعلق بالتحولات الثقافية، أوضحت سعودي أن المعارض الفنية، سواء التقليدية أو الرقمية، أسهمت في توثيق مظاهر التطور والتغير الثقافي، مؤكدة أن انتشار المدارس الفنية الحديثة، مثل الفن التجريدي و«الأبستراكت»، يعكس تطوراً طبيعياً في الثقافة وأساليب التعبير الفني، ويجسد التحولات الفكرية والثقافية التي تشهدها المجتمعات.

وتضيف، إن علاقة الفنان بالبيئة تمثل أحد المحاور المهمة في التجربة التشكيلية المعاصرة، إذ يتفاعل الفنان مع القضايا البيئية وما تفرضه من تحديات، فيعيد توظيف المخلفات والنفايات في أعمال فنية تحمل رسائل توعوية واضحة.

وتؤكد أن تأثير الفن في المجتمع يتجلى أيضاً في انتقاله من القاعات المغلقة إلى الفضاء العام.

تؤكد الفنانة التشكيلية مي حشمت، أن الفن التشكيلي كان ولا يزال أحد أبرز المؤثرات في مختلف الأزمنة والأماكن، لما يمتلكه من قدرة على التفاعل مع المجتمع والتأثير في وعيه وهويته.

وتوضح في حديثها لـ«البيان» أن العلاقة بين الفن والمجتمع علاقة تكاملية تقوم على التأثير المتبادل؛ فكما يستلهم الفن واقعه ويعكس قضايا مجتمعه، فإنه يسهم في الوقت نفسه في تشكيل الوعي الجمعي وترسيخ الهوية الثقافية.

وتضيف، إن الفن لا يقتصر على كونه غاية جمالية أو وسيلة لإنتاج لوحة جميلة، بل يمثل أداة للتعبير عن المشاعر والأحاسيس، ومنصة لمناقشة القضايا الإنسانية والاجتماعية.

ووصفت الفن بأنه «القوة الناعمة» للمجتمع، إذ يتيح للفنان التعبير عن القضايا التي تمسه على المستوى الشخصي، كما يعكس الواقع الذي يعيشه المجتمع، مؤكدة أن الفنون تمثل مرآة حقيقية لحياة الشعوب وتطورها.

وفيما يتعلق بدور المرأة في مجال الفن التشكيلي، تشير مي حشمت إلى أن المرأة في المجتمعات العربية تُعدّ من أبرز الفاعلين في هذا السياق، حيث استطاعت الفنانات التشكيليات، من خلال أعمالهن، التعبير عن قضايا المرأة وتجسيد هويتها وأدوارها الاجتماعية، مثل الأمومة والحرية والمساواة والمشاركة المجتمعية، وغيرها من القضايا.