هاني شاكر يشدو في «دبي أوبرا» الخميس المقبل

يحيي نجم الغناء العربي هاني شاكر حفلاً فنياً في "دبي أوبرا" في 26 ديسمبر الجاري.وسيأخذ شاكر الجمهور خلال الحفل في رحلة حنين إلى الزمن الجميل عبر أغانيه المتنوعة ما يوفر أجواء مفعمة بالموسيقى ونابضة بالطرب الأصيل.

وسيشعل الفنان حماس الجمهور بباقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي كرّست شهرة هذا النجم، مثل "كده برده يا قمر" و"يا ريتك معايا" و"صدقيني" و"بحبك أنا" و"لسه بتسألي" وغيرها الكثير من الأغاني التي لاقت إعجاب واستحسان الجمهور في العالم العربي.

تجدر الإشارة إلى أن هاني شاكر يشتهر بلقب "أمير الغناء العربي"، ويمتلك صوتاً رائعاً، وهو ملحن وله إطلالات مسرحية وسينمائية عديدة خلال مسيرته الفنية المتواصلة منذ سبعينيات القرن الماضي، وبات رمزاً فنياً في العالم العربي، له طابعه الخاص والمميّز، وسينشر في حفله هذا أروع أجواء الفرح والترفيه.