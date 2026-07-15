رفع حظر السفر عن الفنان فضل شاكر

أكدت تقارير إعلامية لبنانية متنوعة، اليوم، أن المحكمة العسكرية قررت السماح للفنان فضل شاكر بالسفر، مع استمرار التزامه بالحضور أمام الجهات القضائية في المواعيد المحددة، وفق الإجراءات القانونية المتبعة، في إطار استكمال النظر في القضايا المتعلقة به.

ويأتي قرار رفع الحظر عن سفر فضل شاكر في توقيت لافت، إذ إنه يتزامن مع استعداد فضل شاكر للعودة إلى النشاط الفني، حيث يترقب جمهوره، كما ذكرت تقارير عديدة، ظهوره المرتقب في حفل يقام بالمملكة العربية السعودية، وسط اهتمام واسع بعودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة من الغياب.

وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية، وفقاً لتقرير نشره موقع «العين الإخبارية»، قد وافقت في وقت سابق، على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر، مقابل كفالات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 500 مليون ليرة لبنانية، بعد موافقة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على إخلاء سبيله في ثلاث قضايا.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بقرار إخلاء السبيل، عاد فضل شاكر إلى منزله، فيما يستعد خلال الفترة المقبلة للكشف عن تفاصيل أعمال فنية جديدة، وموعد طرحها رسمياً، ضمن خطته لاستئناف نشاطه الفني.