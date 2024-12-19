عامر خان يتراجع عن اعتزال التمثيل

يعتزم نجم بوليوود عامر خان، مواصلة مسيرته المهنية الغنية التي بدأت في سبعينيات القرن العشرين. وقد خطرت فكرة اعتزال السينما في بال الممثل والمنتج الهندي في خضمّ فترة التأمل التي أمضاها خلال جائحة «كوفيد19». وقال خان إنه مرّ قبل بضع سنوات بمرحلة إعادة نظر ذاتية.

وأضاف «كان ذلك خلال أزمة كوفيد، وكنت أفكر في كثير من الأمور، وأدركت أنني قضيت حياتي بأكملها في عالم السينما السحري هذا منذ أن أصبحت بالغاً».

وتولى عامر خان بطولة عدد كبير من الأفلام التي حققت نجاحاً تجارياً واسعاً في بلده، ومنها «3 بلهاء» و«دانغال»، و«نجوم على الأرض»، كما اشتهر عامر خان بإنتاج وبطولة فيلم «لاغان» الذي كان بين الأعمال المرشحة لجائزة الأوسكار للأفلام الأجنبية عام 2002.

وتابع خان الذي بدأت مسيرته التمثيلية منذ الطفولة في السبعينيات وأصبح لاسمه ارتباط وثيق ببوليوود: «لقد أدركت أنني لم أعطِ حياتي الشخصية الأهمية التي كنت أرغب فيها».

وأضاف: «واجهت صعوبة في التغلب على الشعور بأنني أهدرت الكثير من الوقت، وكنت أشعر بالكثير من الذنب، كان رد فعلي الأول القول إنني اكتفيت من السينما».

لكن عائلته، وخصوصاً ابنه وابنته، أقنعته بالعدول عن الاعتزال. وقال «في رأسي، كنت أقول، سأتوقف. ثم لم أفعل ذلك». والآن، مع اقتراب عيد ميلاده الستين في مارس، يريد عامر خان، الذي يعيش في مومباي، «مواصلة التمثيل والإنتاج لبعض الوقت».