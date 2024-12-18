أعلن خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، عن إطلاق «جائزة الحبتور للحفاظ على اللغة العربية»، بهدف دعم مكانة اللغة العربية وتعزيز دورها المحوري في الحفاظ على الهوية الثقافية والأمن الفكري العربي.

وأكد خلف الحبتور أهمية الحفاظ على اللغة العربية كحجر أساس للهوية الثقافية، وقال: «اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي جوهر هويتنا وثقافتنا وتاريخنا. من خلال هذه الجائزة نسعى لتكريم العقول المبدعة التي تسهم في حماية لغتنا وتعزيز استخدامها، إيماناً منا بأن مستقبل الأمة يبدأ من صون لغتها».