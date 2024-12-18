جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم الطويلة لـ 3 فروع

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، عن القوائم الطويلة لفروع «الترجمة»، و«الفنون والدراسات النقدية»، و«التنمية وبناء الدولة»، في دورتها التاسعة عشرة لعام 2024 - 2025.

وتواصل لجنة التحكيم مراجعة وتقييم الأعمال المؤهلة لاختيار القائمة القصيرة وهي المرحلة التي تسبق الإعلان عن الفائزين بهذه الدورة من الجائزة.

وضمت القائمة الطويلة لفرع «الترجمة» 19 عنواناً من 12 دولة. وترجمت الكتب فيها من وإلى اللغة العربية عبر 4 لغات هي الألمانية، والإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، ومما تضمنته القائمة، «ألف ليلة وليلة: كتاب الحب»، ترجمته من العربية إلى الألمانية كلوديا أوت من ألمانيا،«هروشيوش» لبولس هروشيوش، ترجمه من العربية إلى الإنجليزية ماركو دي برانكو من إيطاليا، «طوق الحمامة في الألفة والأُلَّاف» لعلي ابن حزم الأندلسي، ترجمه من العربية إلى الإسبانية إسحاق دونوسو من إسبانيا، «نكت المحصول في علم الأصول» لابن العربي، ترجمه من العربية إلى الفرنسية إلياس أمحرار من فرنسا، «دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجرجاني، ترجمه من العربية إلى الفرنسية محمد أبوبكر ميغا من مالي، «الديمقراطية العالمية فلسفة لأنموذج سياسي» للكاتب فلوران غينار، ترجمه من الفرنسية إلى العربية أحمد حاجي صفر من سوريا، وغيرها.

فيما اشتملت القائمة الطويلة لفرع «الفنون والدراسات النقدية» على 13 عنواناً، ومما تضمنته: «سردية العجائبي في الرواية العربية، من التقييد إلى الإرسال» لإبراهيم الكراوي من المغرب، «سامراء العمرانية، قراءة في عمارة الحاضرة العباسية وتخطيطها» لـ د. خالد السلطاني من العراق، «الخطاب التراسلي، مسارات النشأة والتشكل والتقبل» لـ د. جميل بن علي من تونس، «التأثيرات الأندلسية في العمارة والفنون الإسلامية ببلاد المغرب ومصر وإسطنبول» لـ د. رامي ربيع راشد من مصر، «الشعر والنبوة، أبو الطيب المتنبي بالشعر» لـ د. ريتا عوض من فلسطين، «الطعام والكلام، حفريات بلاغية ثقافية في التراث العربي» لـ د. سعيد العوادي من المغرب، وغيرها.

فيما ضمت القائمة الطويلة لفرع «التنمية وبناء الدولة» على 8 عناوين، ومما تضمنته: «حق الكد والسعاية، مقاربات تأصيلية لحقوق المرأة المسلمة» لـ أ. د. محمد بشاري من الإمارات العربية المتحدة، و«في فلسفة الاعتراف وسياسات الهوية، نقد المقاربة الثقافوية للثقافة العربية الإسلامية» لحسام الدين درويش من سوريا، «نقد الأيديولوجيا في التعليم والمجتمع» لـ أ. د. حسن البيلاوي من مصر، «في المنهج، منطق الكشف النظري العلمي والفلسفي» لعبد المجيد باعكريم، من المغرب، «التربية والتنمية المستدامة، تحديات الوجود والمصير» لـ أ. د. علي أسعد وطفة، من سوريا، «المدن والتجارة في الحضارة العربية والإسلامية» لـ أ.د. مجد الدين خمش من الأردن، «ما بعد الإسلام السياسي، قراءة في المشهد السياسي والثقافي للعالم العربي» لمحمد محفوظ من المملكة العربية السعودية، «في التقدم، مربكات ومسارات» لمحمود محيي الدين من مصر.