تعاون بين «جمعة الماجد» وجامعة همدرد الهندية

وقع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، مذكرة تفاهم مع جامعة همدرد الهندية، التي يقع مقرها في نيودلهي، عاصمة جمهورية الهند. جاء ذلك بالتزامن مع فعاليات المؤتمر الدولي للطب التقليدي والتكميلي، الذي نظمته جائزة الشيخ زايد العالمية للطب التقليدي والتكميلي في العاصمة أبوظبي.

وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تبادل المعرفة في مجالات الكتب الرقمية والمطبوعة، والدوريات، والكتيبات، بالإضافة إلى تنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية والأنشطة الأخرى ذات الطابع الأكاديمي والثقافي. ووقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، ومن طرف جامعة همدرد الهندية الدكتور محمد أفشار عالم، مدير الجامعة.