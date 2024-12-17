مهرجان أيام العربية 2024 يختتم فعالياته

أُسدل الستار على فعاليات مهرجان «أيام العربية 2024» الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية من 14 ولغاية 16 ديسمبر الجاري بعد ثلاثة أيام حافلة بالأنشطة الأدبية والثقافية والعروض والجلسات النقاشية الغنية التي غطت مجالات واسعة حول اللغة والأدب والشعر والفن والموسيقى والسينما، ولاقت إقبالاً لافتاً من قِبل محبي اللغة العربية بمختلف تجلياتها وإبداعاتها.

وتم انطلاق المهرجان بكلمة افتتاحية ألقاها سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بحضور كل من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ ومعالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم؛ والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية؛ وسعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية؛ وهدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي؛ وجمهور من المثقفين ورواد الفكر والإعلاميين.

واجتمع 20 متحدثاً من رواد الفكر والأدب والثقافة والمختصين باللغة العربية وآدابها وعلومها عبر 5 جلسات حوارية ثرية ناقشت أهم المواضيع المتعلقة باللغة العربية وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تنظيم 3 دورات تدريبية تناولت مواضيع متنوعة.

وأبدى الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية من مهرجان «أيام العربية» التي واكبت الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وما شهدته من إقبال جماهيري كبير من كافة فئات المجتمع، دلالة على ما تحظى به اللغة العربية بمعناها الحضاري من اهتمام، امتداداً لدورها المؤثر في مسيرة الحضارة الإنسانية، وقال: شكّل «مهرجان أيام العربية 2024» ظاهرة احتفالية غطت مختلف الملامح الجمالية التي تتمتع بها لغتنا العربية، وكان منصة مميزة مكّنت الحضور من استكشاف واستذكار المزايا الفريدة للغة العربية في استيعابها لأوسع إبداعات الفكر البشري من فن، وأدب وموسيقى ومسرح.

ويحرص مركز أبوظبي للغة العربية على الاستمرار في إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تدعم استثمار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إثراء علاقة أفراد المجتمع ودعم تواصلهم مع اللغة العربية في تجلياتها الجمالية والفنية، كونها الجوهر الأصيل للهوية الثقافية والحضارية، وهي قادرة بفضل مرونتها وحيويتها على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.