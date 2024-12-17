«فضاءات» أدبية «بين الرمال والبحر» في دبي

تنظم مؤسسة الإمارات للآداب على شاطئ جميرا في دبي فعالية «الفضاءات بين الرمال والبحر»، 20 ديسمبر الجاري وهي أمسية مميّزة تجمع بين الشعر والموسيقى.

وتعد الفعالية جزءاً خاصاً من أمسيات المؤسسة، وتقام بالتعاون مع طيران الإمارات وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وتوفّر مساحةً للتأمّل والتعبير عن التغيّرات التي يُعاصرها الزمن ـ ما بين النهايات والبدايات، بين الرمال والبحر.

ويشارك في هذه الأمسية الشاعرة والكاتبة نَمَل صدّيقي، ومجموعة مميّزة من المواهب المحلية والعالمية، بما في ذلك الشاعر الشهير ليمن سيساي الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة ضابط، والشاعر الكولومبي ـ الأمريكي كارلوس أندريس جوميز، والدكتورة عفراء عتيق، والشاعرة شهد ثاني.

تتخلّل الأمسية عروض موسيقية متنوعة يُحييها أرقم العبري، وري ري، وجوقة شباب دبي، حيث تصدح الأصوات والألحان في تجربة مؤثّرة تنسجها قصص مشتركة تُلامس الوجدان. وتجمع فعالية «الفضاءات بين الرمال والبحر» بين الفن والمجتمع والتواصل، وستحفل بالعديد من الحوارات الملهمة التي ستثري معارف وأفكار الحضور.